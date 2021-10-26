19:21 (мск), источник: Sport24

Оргкомитет Игр-2022 в Пекине представил дизайн олимпийских медалей: фото

Оргкомитет Игр 2022 года в Пекине презентовал дизайн олимпийских и паралимпийских медалей.

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Источник: Instagram.com/beijing2022

На лицевой стороне медалей расположены пять олимпийских колец, вокруг которых нанесено полное название соревнований на английском языке — XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022 (XXIV Зимние Олимпийские игры Пекин-2022).

На реверсе медалей выгравирована эмблема Олимпиады в Пекине Игр и ее полное название на китайском языке. Кроме того, тыльная сторона содержит кольца, на которых расположены 24 точки, символизирующие звездное небо и гармонию между человеком и природой.

Для изготовления коробок для наград был использован бамбук. Организаторы считают, что это подчеркивает особенности китайской культуры и соответствует концепции экологичных Игр".

Проведение Олимпиады в Пекине запланировано на 4—20 февраля 2022 года.

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