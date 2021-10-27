WADA обвинило антидопинговое агентство Украины в манипуляциях с пробами спортсменов

Расследование под названием «Операция Геркулес», начатое в 2019 году, показало, что украинская организация с 2012 года могла заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб.

«Имеются убедительные и подтвержденные доказательства того, что НАДЦУ связывалось со спортсменами или их тренерами, чтобы попросить их явиться на следующий день для тестирования. Полученные данные говорят о том, что организация могла часто использовать эту практику перед важными международными соревнованиями, и были случаи, при которых вся национальная команда по отдельно взятому виду спорта присутствовала в НАДЦУ, ожидая тестирования», — заявил глава департамента расследований WADA Гюнтер Янгер.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--711f01fe078166e500d3" data-vnd="711f01fe078166e500d3" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=711f01fe078166e500d3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В частности, предполагается, что в 2021 году НАДЦУ сознательно сообщило минимум о шести пробах, взятых в соревновательный период, однако на самом деле они были сданы во внесоревновательный. Согласно отчету WADA, это делалось для того, чтобы спортсмен выполнил норматив по необходимому количеству внесоревновательных тестов к Олимпиаде-2020 в Токио.