08:18 (мск), источник: Sports.Ru

WADA обвинило антидопинговое агентство Украины в манипуляциях с пробами спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет о нарушениях со стороны Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ).

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Источник: РИА "Новости"

Расследование под названием «Операция Геркулес», начатое в 2019 году, показало, что украинская организация с 2012 года могла заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб.

«Имеются убедительные и подтвержденные доказательства того, что НАДЦУ связывалось со спортсменами или их тренерами, чтобы попросить их явиться на следующий день для тестирования. Полученные данные говорят о том, что организация могла часто использовать эту практику перед важными международными соревнованиями, и были случаи, при которых вся национальная команда по отдельно взятому виду спорта присутствовала в НАДЦУ, ожидая тестирования», — заявил глава департамента расследований WADA Гюнтер Янгер.

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В частности, предполагается, что в 2021 году НАДЦУ сознательно сообщило минимум о шести пробах, взятых в соревновательный период, однако на самом деле они были сданы во внесоревновательный. Согласно отчету WADA, это делалось для того, чтобы спортсмен выполнил норматив по необходимому количеству внесоревновательных тестов к Олимпиаде-2020 в Токио.

Анализ на допинг проводится в лабораториях с учетом периода, в который взята проба. В связи с этим положительный допинг-тест может быть ошибочно классифицирован как отрицательный, так как некоторые вещества запрещены только на соревнованиях.

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