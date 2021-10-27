Украину обвинили в манипуляциях с допинг-контролем. Грозит ли сборным страны лишение флага, гимна и герба?
Колонка Сергея Лисина.
Колонка Сергея Лисина.
26 октября, поздно вечером по Москве, на сайте Всемирного антидопингового агентства появилась новость о том, что расследование работы Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ) выявило серьезные нарушения Международного стандарта по тестированию и расследованиям.
В сухом остатке на данный момент известно о двух типах нарушений:
По предупреждению спортсменов все понятно — это классика, берущая начало в таком еще советском явлении, как «выездной контроль». В СССР в 1980-х практически ни одну сборную страны не выпускали на международные соревнования без предварительного неофициального тестирования на допинг. Если у кого-то находили следы — человек никуда не ехал под предлогом травмы или любым другим. Это и был выездной контроль. Поэтому когда читаешь упоминание тестирования целых команд, о котором этим командам было заранее известно, ассоциация с выездным контролем возникает моментально.
С маркировкой соревновательных проб как внесоревновательных все немного сложнее. Во-первых, целые классы субстанций запрещены только на соревнованиях, например, стимуляторы или наркотики. Следы марихуаны или псевдоэфедрина в соревновательной пробе могут создать серьезные проблемы, а внесоревновательную никто не будет даже проверять на эти субстанции. Во-вторых, в олимпийский сезон 2021 года спортсмены были должны сдать определенное количество внесоревновательных проб для того, чтобы соответствовать требованиям допуска на ОИ в Токио.
В свое время украинский антидопинг стал своего рода локальным мемом: согласно отчетности 2014 года они на всю страну за весь год собрали всего две пробы. Одна из которых оказалась положительной. Таким образом, Украина показала высочайшую эффективность целевого тестирования — 50%. Куда там Германии, к примеру, с их 0,2% (15 положительных проб из 9073 собранных). Впрочем, ситуация с того времени изменилась, украинцев тестировали достаточно объемно (2258 проб в 2019 году), только вот сейчас выясняется, что как минимум часть этого тестирования была профанацией.
С точки зрения личной ответственности — ничего. Даже если станут известны списки тех, кого предупреждали о предстоящем контроле, это не даст возможности в чем-то их обвинить. Для выдвижения обвинений нужны доказательства того, что, узнав о завтрашней проверке, спортсмен либо старался ее избежать, либо предпринял какие-то действия, чтобы скрыть следы применения допинга. Простого знания тут мало, спортсмен, в конце концов, не виноват, что ему позвонили и сказали, он мог об этом и не просить.
Есть, конечно, небольшой риск того, что атлетов попытаются обвинить по статье «Соучастие» за то, что не донесли о нарушениях в ВАДА, но тут придется натягивать сову на глобус, и не факт, что процесс будет успешным. Дело в том, что в этой статье речь идет о намеренных действиях, а намерение сокрыть информацию нужно еще доказать.
Вот тут сложнее. Вообще, подобный набор нарушений уже достаточен для того, чтобы объявить НАДЦУ не соответствующим Кодексу ВАДА и затем включить механизм последствий этого несоответствия — в том числе лишение флага, гимна и герба на крупных турнирах.
Но, скорее всего, украинский антидопинг ждет пара громких отставок, и все.
Сергей Лисин