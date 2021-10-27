Сборной России предрекли 14 золотых медалей на зимней Олимпиаде в Пекине

Согласно прогнозу, российские спортсмены завоюют в столице Китая 38 наград: 14 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых. Такой результат превосходит рекорды как сборной СССР, так и сборной России на зимних Играх.

Для советских спортсменов рекордными по числу медалей высшей пробы были Игры-1976 в Инсбруке, где в копилке сборной было 13 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых наград. Для сборной России рекордной была Олимпиада-2014 в Сочи — 11 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Победителем медального зачета, согласно прогнозу Gracenote, должна стать сборная Норвегии. Ожидается, что ее спортсмены завоюют в Пекине 22 золотые медали, а также 13 серебряных и 9 бронзовых наград. Главными звездами в составе норвежской команды должны стать биатлонист Йоханнес Бё и лыжница Тереза Йохауг.

Ожидается, что самым успешным видом для сборной России станет конькобежный спорт — 8 медалей, а с особым вниманием следить предлагают за лыжником Александром Большуновым и конькобежкой Натальей Ворониной.