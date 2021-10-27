Руководство антидопингового агентства Украины ушло в отставку из-за нарушений, выявленных WADA

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WADA обвинило НАДЦУ в том, что украинская организация с 2012 года могла заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб.

"Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) нарушила международный стандарт тестирования. Поэтому уже сегодня директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку.

Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию в борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушения будет мгновенной и жесткой", — сказал министр спорта и молодежи Украины Вадим Гутцайт.