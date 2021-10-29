Украину отстранят уже в ноябре? Что известно о громком допинговом скандале

Быстрая реакция или агония?

26 ноября Всемирное антидопинговое агентство обвинило украинскую сторону в манипуляциях с допинг-пробами спортсменов. Расследование под названием «Операция Геркулес» выявило масштабные нарушения в системе украинского спорта, начиная с 2012 года.

Дело очень серьезное, иначе в WADA не стали бы публиковать такое на официальном сайте. Это уже не последнее китайское предупреждение, а начало процесса по возможной дисквалификации всей страны. Все очень напоминает ситуацию с атакой WADA на Россию, которая привела к тому, что мы уже две Олимпиады выступаем без национальной символики, флага и гимна.

Верхушка украинского спорта пока не выступила с опровержениями. Зато уже на следующий день после доклада WADA стало известно, что руководство Национального антидопингового центра Украины подало в отставку. Фактически это признание вины. Очевидно, там понимают, что идти в отказ бессмысленно. И попробовали показать WADA нетерпимость к употреблению допинга таким способом.

Национальная антидопинговая организация Украины нарушила международный стандарт тестирования. Поэтому уже сегодня директор Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку. Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию в борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушения будет мгновенной и жесткой. Вадим Гутцайт министр спорта и молодежи Украины

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Шансов на спасение мало

Логичный шаг правительства страны. Все видят, что те спортсмены, которые сознаются в применении допинга и слезно в этом раскаиваются, получают, как правило, меньший срок дисквалификации. Только вот в данном случае это скорее попытка спасти репутацию, а не избежать наказания.

Член совета учредителей WADA и бывший министр спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в социальной сети Facebook рассказал о том, когда может решиться судьба украинского спорта и поведал некоторые детали дела.

Очень вероятно, что WADA запустит процесс по вопросу соответствия Украины требованиям антидопингового кодекса. Это все последствия грубых нарушений антидопинговых правил руководством Национального антидопингового центра. Это может привести к отстранению украинских спортсменов от международных соревнований. Отставка руководства вряд ли сможет погасить этот скандал. Судя по всему, украинский вопрос будет рассмотрен на заседании исполнительного комитета WADA 24 ноября в Париже. Игорь Жданов член совета учредителей WADA и бывший министр спорта Украины

Вот и появилась первая дата — конец ноября. Жданов с 2019 года входит в совет учредителей WADA, поэтому должен быть в курсе происходящего. Если информация верна, то через месяц по украинскому спорту может быть принято решение.

Исходя из имеющихся данных, есть большая вероятность, что Украина будет отстранена от всех международных соревнований. Тогда на Олимпиадах и чемпионатах мира мы не увидим украинский флаг.