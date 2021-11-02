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18:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Украинский спортсмен раскрыл допинг-схему в стране

Украинский ходок Игорь Главан прокомментировал публикацию отчёта о расследовании Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), выявившего нарушения со стороны Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ).

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Источник: AFP 2021
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По его словам, в стране существовала схема, при которой спортсменов заранее оповещали о проверках на допинг.

«Могу сказать, что это правда. Началось это с 2017 года у нас — с момента, когда к нам пришёл старшим тренером Денис Тобиас. Он неоднократно звонил, предупреждал, что будет допинг-контроль, куда надо приехать. Даже когда мы были на заграничных сборах, он собирал спортсменов, тренеров и предупреждал, что по приезде домой надо будет сдать допинг-контроль, кому надо сдать, куда надо приехать — вот так это было.

При этом если ВАДА брало анализы, то никогда никого никто не предупреждало, специалисты приезжали как надо. Они просто звонят тебе утром и говорят: “Вот допинг-контроль”. А что касается национального допинг-контроля — то такое происходило. Даже в этом году, когда мы были на сборах в Конча-Заспе в мае, нас предупреждали о проверках. Тот же старший тренер Тобиас звонил или даже на сборах говорил, что “Вот, ребята, нужно сдать две пробы или одну — приедет национальный допинг-контроль”. Он говорил, кому надо сдать, фамилии и что надо сдать.

Некоторые спортсмены возмущались, спрашивали, почему так. А вдруг кто-то кого-то захочет подставить? Что-то сделает или подсыпет препарат в ту же еду или в воду? Для некоторых спортсменов было неприятно слышать, что их предупреждали, когда приедут контролёры. Даже мне спортсмены говорили: “Игорь, а это правильно?” Я говорил: “Нет, это неправильно, это нарушение, об этом надо говорить и писать”.

Но, а кому мы можем написать? Если даже этот Национальный антидопинговый центр пропагандирует такое. Но мы сейчас понимаем, что как бы это всё было связано по одной цепочке. И я сейчас просто понимаю, что Национальный антидопинговый центр сообщал это в федерацию или старшим тренерам, а они потом это говорили уже дальше по цепочке, и это доходило потом спортсменам. Больше всего было неприятно, когда прямо на сборах вот такое происходило: предупреждения о сдаче допинг-контроля. И кому мы могли сказать, что они же нарушают эти все права?»— приводит слова спортсмена «Настоящее время»*.

* — признано в России иноагентом.

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