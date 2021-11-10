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10 ноября, источник: Lenta.Ru

Олимпийский чемпион с Украины рассказал об отношении к российским спортсменам

Олимпийский чемпион по фристайлу с Украины Александр Абраменко счел нормальным объятия с российскими спортсменами на международных соревнованиях. Об этом сообщает Tribuna.com.

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Источник: РИА "Новости"

«Когда ты поздравляешь и обнимаешь своих товарищей — это нормально. И мне без разницы, какой он национальности. Он человек», — заявил украинец. Он также подчеркнул, что обнимется с россиянином, если окажется с ним на пьедестале почета.

Абраменко рассказал, что не сформировал однозначного отношения к конфликту между Россией и Украиной. «Я все скептически воспринимаю. Не знаю, кому верить», — заявил победитель ОИ.

В начале августа фотография украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене вызвала негативную реакцию пользователей сети. Спортсменки, обернувшись во флаги с национальной символикой, обнялись после окончания соревнований на Олимпийских играх в Токио.

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