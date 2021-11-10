Аналитики резко улучшили прогноз по медалям сборной России на Олимпиаде
Gracenote, которая входит в маркетинговую компанию Nielsen, обновила прогноз медального зачета зимних Олимпийский игр 2022 года. Об этом сообщается в Twitter организации.
Gracenote, которая входит в маркетинговую компанию Nielsen, обновила прогноз медального зачета зимних Олимпийский игр 2022 года. Об этом сообщается в Twitter организации.
По оценке компании, российские спортсмены претендуют на 37 медалей и второе место в неофициальном командном зачете. Аналитики считают вероятным, что в активе у российских спортсменов будет 14 золотых, десять серебряных и 13 бронзовых наград.
Первое место в медальном зачете, по прогнозу Gracenote, займет сборная Норвегии — 44 награды (22 золотые, 13 серебряных, девять бронзовых). Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов наград.
Если прогноз окажется близок к итоговым результатам, российские спортсмены более чем в два раза превысят количество наград, которое было заработано в 2018 году в Пхёнчхане (17 медалей — две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых — и итоговое 13-е место).
Первоначально аналитики компании предполагали, что российские спортсмены на Играх в Пекине заработают 34 медали (шесть золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых) и займут только шестое место в медальном зачете. Расчеты аналитиков основаны на индивидуальных и командных результатах на предыдущих олимпийских соревнованиях, а также на чемпионатах и кубках мира.
На Олимпиаде в Пекине сборная России будет выступать без флага, гимна и других национальных символов. Это связанно с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые будут действовать до 16 декабря 2022 года.
Зимние олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх будут впервые представлены семь новых видов программ — женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе.