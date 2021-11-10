Аналитики резко улучшили прогноз по медалям сборной России на Олимпиаде

По оценке компании, российские спортсмены претендуют на 37 медалей и второе место в неофициальном командном зачете. Аналитики считают вероятным, что в активе у российских спортсменов будет 14 золотых, десять серебряных и 13 бронзовых наград.

Первое место в медальном зачете, по прогнозу Gracenote, займет сборная Норвегии — 44 награды (22 золотые, 13 серебряных, девять бронзовых). Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов наград.

Если прогноз окажется близок к итоговым результатам, российские спортсмены более чем в два раза превысят количество наград, которое было заработано в 2018 году в Пхёнчхане (17 медалей — две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых — и итоговое 13-е место).

Первоначально аналитики компании предполагали, что российские спортсмены на Играх в Пекине заработают 34 медали (шесть золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых) и займут только шестое место в медальном зачете. Расчеты аналитиков основаны на индивидуальных и командных результатах на предыдущих олимпийских соревнованиях, а также на чемпионатах и кубках мира.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--113cd83a023a34b71f36" data-vnd="113cd83a023a34b71f36" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=113cd83a023a34b71f36" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На Олимпиаде в Пекине сборная России будет выступать без флага, гимна и других национальных символов. Это связанно с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые будут действовать до 16 декабря 2022 года.