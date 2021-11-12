МОК перераспределил награды Игр в Лондоне после отстранения двух россиян

В соревнованиях по прыжкам в высоту победил россиянин Иван Ухов, впоследствии его результат был аннулирован из-за того, что спортсмен был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Победителем Игр-2012 теперь является американец Эрик Кинард, серебряными призерами — катарец Мутаз Эсса Баршим, канадец Дерек Друэн и британец Роберт Грабарз. В аналогичной дисциплине у женщин россиянка Светлана Школина официально лишена бронзовой награды, вместо нее ее получит испанка Рут Бейтия.

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Из-за дисквалификации литовца Евгения Шуклина серебряным призером Игр-2012 в гребле на каноэ на 200 м стал россиянин Иван Штыль. Россиянка Анна Назарова лишена пятого места в прыжках в длину у женщин, в то же время ее соотечественница Людмила Колчанова из-за отстранения других спортсменок переместилась на 4-е место в итоговом протоколе. Тройка сильнейших изменений не претерпела.