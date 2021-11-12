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20:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

МОК перераспределил награды Игр в Лондоне после отстранения двух россиян

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Четыре комплекта наград Олимпийских игр-2012 в Лондоне были официально перераспределены исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК) из-за дисквалификаций спортсменов, сообщается на сайте организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

В соревнованиях по прыжкам в высоту победил россиянин Иван Ухов, впоследствии его результат был аннулирован из-за того, что спортсмен был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Победителем Игр-2012 теперь является американец Эрик Кинард, серебряными призерами — катарец Мутаз Эсса Баршим, канадец Дерек Друэн и британец Роберт Грабарз. В аналогичной дисциплине у женщин россиянка Светлана Школина официально лишена бронзовой награды, вместо нее ее получит испанка Рут Бейтия.

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Из-за дисквалификации литовца Евгения Шуклина серебряным призером Игр-2012 в гребле на каноэ на 200 м стал россиянин Иван Штыль. Россиянка Анна Назарова лишена пятого места в прыжках в длину у женщин, в то же время ее соотечественница Людмила Колчанова из-за отстранения других спортсменок переместилась на 4-е место в итоговом протоколе. Тройка сильнейших изменений не претерпела.

В весовой категории до 120 килограммов российский борец вольного стиля Билял Махов признан победителем после аннулирования результатов двух спортсменов. Однако россиянин сможет получить награду только после отбытия собственной дисквалификации, которая завершится 27 января 2024 года. Также золотая награда в этой дисциплине присвоена иранцу Комейлу Гасеми, бронзовые медали отошли Даулету Шабанбаю из Казахстана и представителю США Тервелу Длагневу.

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