В еде для спортсменов в Пекине-2022 не будет перца и других приправ. Специи могут привести к положительной допинг-пробе
Организаторы зимней Олимпиады-2022 в Пекине рассказали о питании для спортсменов в олимпийской деревне.
Организаторы зимней Олимпиады-2022 в Пекине рассказали о питании для спортсменов в олимпийской деревне.
Всего атлетам будет предложено 678 блюд из 12 регионов и разных культурных традиций. Все будет оформлено с элементами традиций китайского нового года (он празднуется 1 февраля).
Меню предусматривает блюда для людей разного вероисповедания: будет вегетарианская еда, халяльная и кошерная. В еде не будет большинства распространенных специй и приправ (всего исключены 48 видов), в том числе — перца и лаврового листа. По мнению организаторов, эти специи могут привести к ложноположительной допинг-пробе.
Также в меню будут традиционные китайские блюда из разных регионов страны. Все столовые приборы будут биоразлагаемыми — все в интересах экологии. Из-за пандемии коронавируса в столовой спортсменам выдадут маски, перчатки, ватные диски со спиртом и санитайзеры для рук.
Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.