В еде для спортсменов в Пекине-2022 не будет перца и других приправ. Специи могут привести к положительной допинг-пробе

Всего атлетам будет предложено 678 блюд из 12 регионов и разных культурных традиций. Все будет оформлено с элементами традиций китайского нового года (он празднуется 1 февраля).

Меню предусматривает блюда для людей разного вероисповедания: будет вегетарианская еда, халяльная и кошерная. В еде не будет большинства распространенных специй и приправ (всего исключены 48 видов), в том числе — перца и лаврового листа. По мнению организаторов, эти специи могут привести к ложноположительной допинг-пробе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--676d9e405b50c04c125f" data-vnd="676d9e405b50c04c125f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=676d9e405b50c04c125f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Также в меню будут традиционные китайские блюда из разных регионов страны. Все столовые приборы будут биоразлагаемыми — все в интересах экологии. Из-за пандемии коронавируса в столовой спортсменам выдадут маски, перчатки, ватные диски со спиртом и санитайзеры для рук.