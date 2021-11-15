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12:50 (мск), источник: Sports.Ru

В еде для спортсменов в Пекине-2022 не будет перца и других приправ. Специи могут привести к положительной допинг-пробе

Организаторы зимней Олимпиады-2022 в Пекине рассказали о питании для спортсменов в олимпийской деревне.

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Источник: Reuters

Всего атлетам будет предложено 678 блюд из 12 регионов и разных культурных традиций. Все будет оформлено с элементами традиций китайского нового года (он празднуется 1 февраля).

Меню предусматривает блюда для людей разного вероисповедания: будет вегетарианская еда, халяльная и кошерная. В еде не будет большинства распространенных специй и приправ (всего исключены 48 видов), в том числе — перца и лаврового листа. По мнению организаторов, эти специи могут привести к ложноположительной допинг-пробе.

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Также в меню будут традиционные китайские блюда из разных регионов страны. Все столовые приборы будут биоразлагаемыми — все в интересах экологии. Из-за пандемии коронавируса в столовой спортсменам выдадут маски, перчатки, ватные диски со спиртом и санитайзеры для рук.

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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