МОК согласовал россиянам форму с триколором для Олимпиады в Пекине

«Традиционно были определенные сложности, была дискуссия, но по основным позициям, на которых мы настаивали, мы сумели убедить наших коллег. Концепция будет схожа с той, что мы имели в Токио: будет размещена эмблема ОКР, будут все цвета российского триколора», — сказал он.
По его словам, производитель формы представит ее в начале декабря.
Олимпиада 2022 года в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В октябре этого года глава ОКР сообщил, что в составе российской делегации на Игры поедут 216 спортсменов. При этом общая численность делегации составит порядка 450 человек.
Из-за санкций Международного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не имеют права выступить на Олимпиаде именно за «сборную России». Они участвуют в Играх в составе команды ОКР. Им также запрещено использовать флаг, гимн и другие национальные символы. Действие санкций рассчитано до декабря следующего года.