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12:46 (мск), источник: РБК

МОК согласовал россиянам форму с триколором для Олимпиады в Пекине

Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал форму сборной России для участия в Олимпийских играх 2022 года. Об этом глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, которого цитирует ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Традиционно были определенные сложности, была дискуссия, но по основным позициям, на которых мы настаивали, мы сумели убедить наших коллег. Концепция будет схожа с той, что мы имели в Токио: будет размещена эмблема ОКР, будут все цвета российского триколора», — сказал он.

По его словам, производитель формы представит ее в начале декабря.
Во время загрузки произошла ошибка.

Олимпиада 2022 года в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В октябре этого года глава ОКР сообщил, что в составе российской делегации на Игры поедут 216 спортсменов. При этом общая численность делегации составит порядка 450 человек.

Из-за санкций Международного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не имеют права выступить на Олимпиаде именно за «сборную России». Они участвуют в Играх в составе команды ОКР. Им также запрещено использовать флаг, гимн и другие национальные символы. Действие санкций рассчитано до декабря следующего года.

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