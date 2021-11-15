МОК согласовал россиянам форму с триколором для Олимпиады в Пекине

«Традиционно были определенные сложности, была дискуссия, но по основным позициям, на которых мы настаивали, мы сумели убедить наших коллег. Концепция будет схожа с той, что мы имели в Токио: будет размещена эмблема ОКР, будут все цвета российского триколора», — сказал он.

По его словам, производитель формы представит ее в начале декабря.

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Олимпиада 2022 года в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В октябре этого года глава ОКР сообщил, что в составе российской делегации на Игры поедут 216 спортсменов. При этом общая численность делегации составит порядка 450 человек.