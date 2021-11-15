Украинский чемпион ОИ Абраменко не считал Россию агрессором, но передумал. В Пхенчхане он обнимался с русскими

На Олимпиаде в Пхенчхане сборная Украины выиграла всего одну медаль, зато какую: фристайлист Александр Абраменко стал первым в истории страны олимпийским чемпионом-мужчиной. Третье место завоевал россиянин Илья Буров — кадры обнимающихся спортсменов тут же облетели весь мир.

«Мы, спортсмены, между собой никогда не говорим о политике, только о спорте. Своих коллег из разных стран, в том числе и из России, я знаю много лет, мы дружим, никогда друг друга не обижаем. Илью Бурова я обвернул нашим флагом в порыве сильных душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой. Никаких политических моментов здесь искать не следует», — сказал после возвращения с Игр Абраменко.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/By0CB_CCraz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/By0CB_CCraz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Тогда фотографии обнимающихся украинцев и россиян не сильно обсуждались, хотя конфликту между странами уже было четыре года. Но когда в Токио на одном пьедестале оказались Мария Ласицкене и Ярослава Магучих, на Украине тема вмиг стала резонансной.

Спустя несколько месяцев после Токио журналист Tribuna.com Николай Решнюк встретился с Абраменко и вспомнил Пхенчхан.

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— Вы были в идентичной ситуации, в которой этим летом оказалась Ярослава Магучих из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене. Как восприняли реакцию в Украине на этот ее поступок?

— Я в шоке от людей. Что говорить? Никто не поймет, к сожалению. Мы люди с одной планеты. Я не знаю, что нам делить. Я не понимаю, как можно до такого доводить. Понятно, что у людей разные мнения. Просто я за мир во всем мире. По себе могу сказать — когда ты там выигрываешь золото, то находишься в такой эйфории, что проявляются твои настоящие чувства. Ты показываешь, какой ты есть на самом деле. Когда ты поздравляешь и обнимаешь своих товарищей — это нормально. И мне без разницы, какой он национальности. Он человек.

— Российская пропаганда может использовать эти фото в информационной войне против Украины.

— Все возможно. Но я объясняю — когда тебя переполняют эмоции, думать тяжело. Ты поступаешь так, как чувствуешь. Понятно, что в определенной обстановке я еще десять раз подумаю.

— Если в Пекине вы снова попадете на один пьедестал с россиянином, сторониться его не будете и сделаете то же самое, что и в Пхенчхане?

— Да. Ну, а как? К этому можно подойти с разной стороны. Понятно, что он из страны, которая плохо относится к нашей стране. И то вопросов еще очень много по этому поводу, всю жизнь можно дискутировать.

— Для вас неоднозначно, что Россия — агрессор, который захватил Крым и развязал войну на востоке Украины?

— Нет, неоднозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, — а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано.

— С обеих сторон?

— Да. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы.

— Кого вы имеете в виду?

— Я не знаю. Кто там что придумал. Я ж не в тех кругах общаюсь. Может, я ошибаюсь, но мне так кажется. В любом случае страдают только люди — что с нашей стороны, что с их.

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На Украине слова Абраменко понравились далеко не всем. В комментариях фристайлиста называют «ватником с низким уровнем интеллекта» и обвиняют в «подыгрывании врагу». Возможно, реакция болельщиков дошла и до Абраменко, потому что не прошло и недели, как в сети появилась его новое заявление.

«Был удивлен, когда увидел эту статью в интернете, потому что некоторые моменты были перекручены, выставлены не так, как я считаю. Конечно, я понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины. Там (в интервью Tribuna.com) выставили так, будто я не понимаю, что происходит. Я понимаю, что все, что я мог бы сказать, может неверно воспринято и использовано Российской федерации в пропагандистских целях. От своего имени хочу поблагодарить всех военнослужащих, которые находятся на востоке Украины и защищают нашу территорию», — сказал Абраменко в интервью ютуб-каналу «Военное телевидение Украины».

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