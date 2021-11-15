Поляки призывают к спортивному бойкоту России и Белоруссии из-за мигрантов. Реально ли это?

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Вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский выступил за усиление дипломатического давления на Москву и Минск из-за кризиса с азиатскими мигрантами на границе Белоруссии и Евросоюза. Польские политики считают, что тяжелая гуманитарная ситуация является ответом на санкции ЕС, и ее можно охарактеризовать как «войну нового типа». Ответом Запада, по словам Глиньского, может стать исключение России и Белоруссии из международных организаций, в том числе спортивных федераций. Понятно, что уровень польского министра, мягко говоря, не дотягивает до подобных решений. Но может ли данная тема получить поддержку у политиков из других стран?

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Неудачный опыт

«Я рассматривал возможность исключения этих двух стран из многих международных организаций, а также спортивных состязаний, которые для них важны», — приводит слова вице-премьера Польши издание Polska Times. Напомним, что ранее в попытке ударить по Европе с помощью миграционного кризиса Россию и Белоруссию обвинял польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Президент России в ответ отметил, что наша страна никоим образом не причастна к происходящему на белорусской границе. Однако Глиньского подобные нюансы, видимо, уже не беспокоят — он считает вину российской стороны доказанной на основе собственных умозаключений.

— Очень странно, почему вице-премьер не призвал нас не пускать в космос, — возмутился глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. — Почему нам не запрещают ходить по земле и дышать воздухом? Какой-то бред сивой кобылы! Польские власти уже не знают, к чему прицепиться. Какое отношение Россия имеет к миграционному кризису на польско-белорусской границе? А тем более как к этому относятся российские спортсмены? Никак! Польские власти не могут похвастаться высокими результатами в спорте, поэтому пытаются убрать конкурентов.

Как бы то ни было, идея о санкциях в сфере спорта проникла в публичное пространство. И Польша может начать продвигать данные предложения в спортивных инстанциях. Благо поляк Витольд Банька возглавляет Всемирное антидопинговое агентство, а полька Мая Влощевска входит в комиссию спортсменов МОК. Другой вопрос, насколько вообще корректно втягивать спортивные структуры в политические конфликты и могут ли чисто политические события служить поводом для санкций в сфере спорта. Подобные примеры, конечно, были в прошлом, но данный опыт признан крайне неудачным. И навряд ли у кого-то из современных спортивных руководителей есть желание снова втягиваться в эти сомнительные дела.

Частная инициатива

Тем не менее спорт, конечно, не свободен от политики. Так, из-за обвинений в нарушении прав национальных меньшинств в Китае в США объявили политический бойкот зимним Играм-2022 в Пекине. Однако все ограничения на данный момент касаются исключительно госчиновников и никак не влияют на американских спортсменов. Нечто похожее предполагается сделать в Великобритании, Норвегии и, возможно, некоторых других западных странах. При этом вопрос об исключении Китая из каких-либо международных спортивных организаций даже не поднимается. Все санкции вокруг Пекина-2022 — это инициатива отдельных стран, не поддержанная международным спортивным сообществом.

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Призывы Польши покарать Россию с Белоруссией в спортивной сфере за миграционный кризис на границе выглядят еще менее убедительными и навряд ли найдут понимание у кого-либо здравомыслящего. Максимум, что может случиться в нынешней ситуации, — исключительно польские санкции по ограничению спортивных связей по примеру того, что мы в последние годы наблюдаем в исполнении Украины. Украинским спортсменам не оплачиваются из госбюджета сборы и соревнования на территории России, из-за чего многие команды вынуждены отказываться от поездок в нашу страну.

Но подобные выходки для такой серьезной спортивной державы, как Польша, — верх идиотизма, который ударит в первую очередь по собственным атлетам. Министр, продавивший такое решение, рискует стать пожизненным врагом для сотен спортсменов и сотен тысяч болельщиков. Так что заявления Глиньского о спортивных санкциях в отношении России стоит воспринимать исключительно как пиар на волне истерии вокруг приграничного кризиса. Практически гарантировано, что дальше слов этот проект не пойдет. Хотя для расшатанных нервов спортивных функционеров сейчас много не требуется — поводов для переживаний и так хватает с избытком.