Как русская героиня Ласицкене пережила день победы на Олимпиаде в Токио. Про нее сняли классный фильм

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене стала участницей проекта СУПЕРГЕРОИ ТОКИО. В интервью Olympics Мария вновь пережила тот день, а также рассказала о своем муже, жизни вне спорта и планах на будущее.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7iT-XuvbQXk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Есть характер для того, чтобы быть первой, и хотелось быть первой из старта в старт. Так дошло до 11 класса, мы выезжали сначала на первенство школы, потом первенство республики, первенство СКФО, первенство России. Я очень боялась, переживала, но Геннадий Гарикович (Габриелян, тренер Марии — Sport24) всегда был рядом, родители всегда меня поддерживали. Я боялась, а Геннадий Гарикович говорил: «Бойся, нельзя не бояться, это обязательно нужно. Просто все эти эмоции нужно в свою пользу разворачивать — спортивная злость, спортивный адреналин». И это все помогало, конечно, с детства.

Так мы с Геннадием Гариковичем растем вместе: он в своей тренерской деятельности, я у него единственная такого уровня спортсменка. Сейчас он занимается только со мной индивидуально, мы прошли такой путь от школьной скамьи до чемпионки Олимпийских игр. Это сказочно, когда я это рассказываю, то получаю наслаждение (улыбается).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/COumj_sr0oH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/COumj_sr0oH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/COumj_sr0oH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Мария Ласицкене (@lasitskene.maria)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Получается, вы до сих пор боитесь перед стартом?

— Конечно. До сих пор, имея такой большой опыт выступлений на соревнованиях, я волнуюсь. Самое страшное — потерять этот страх: спортсмен должен бояться, он не может быть самоуверенным, потому что это очень опасно. Если вспоминать мой любой официальный старт, это всегда тряска внутри, трясущиеся колени. На Олимпиаде у меня первый раз такое было, когда на разминке я чуть не плакала. Я сама удивилась, смотрела на верх, чтобы не заплакать, потому что внутри такие эмоции борются, что тяжело себя сдержать. Но на то он и опыт.

Просто понимаешь, что вот этот день, сегодня, засыпая, ты будешь знать, сделал ты это или не сделал. Это очень страшно и волнующе, поэтому я сдерживалась. Потом я решила просто следовать этим эмоциям, просто наслаждаться моментом, я разминалась. Потом Геннадий Гарикович провожал меня в call room, я очень долго его держала в своих объятьях — всегда, когда я ухожу в call room, мы обнимаемся, потому что это обмен энергией, понимание, что все рядом, все со мной, все за меня. Я очень долго его держала, потому что понимала, что сейчас я ухожу на поле битвы (смеется). Он как бы не хотел быть рядом — он рядом, но он уже ничего не может сделать, сейчас все зависит только от меня… Страшно (смеется).

— Этот день вы очень долго ждали?

— Этот день я ждала и очень долго, и отгоняла. Было ведь очень много вопросов об Олимпиаде, ситуация 2016 года (отстранение российских легкоатлетов от ОИ в Рио — Sport24) вообще отбила мою любовь к Олимпиаде, я перестала верить, это был абсолютный шок, абсолютная несправедливость, понимание того, что не все зависит от тебя. Как нам с детства говорят: «Работай честно, старайся, побеждай, и перед тобой будут открываться новые границы». И в середине июля нам говорят: «Вы не едете на Олимпиаду». То есть я имею лучший результат сезона в мире и не поехала на свою первую Олимпиаду, это было просто… стресс (смеется).





Если честно, вообще не хочу возвращаться туда, но я все равно старалась быть на позитиве, ни в коем случае не думала о завершении карьеры, мы обсуждали это с Геннадием Гариковичем: «Не эта Олимпиада, так другая, что теперь делать? Продолжать бороться». Если бы мы сдались, никто бы этого не заметил. А это наша жизнь, то, чем мы жили очень много времени. Поэтому мы пошли в отпуск и в сентябре начали подготовку к новому сезону в надежде, что все снова восстановится. И эта надежда переходила из года в года. Когда стало понятно, что нужно подавать на нейтральные статусы, мы были одними из первых, потому что мне нужна практика с лучшими спортсменками мира, это очень сильно влияет на мою технику. Поэтому, несмотря на какие-то вопросы в нейтральном статусе, мы на это шли, понимая, на что мы идем, я выиграла второй чемпионат мира. Это такая история, если сейчас вспоминать, то еще больше гордишься тем, что мы все это прошли. Столько времени, сил, нервов, невероятно…

Было сложно, было много вопросов об этом дне, еще и коронавирус, который все перенес на год. Конечно, в голове очень много «вот-вот этот день настанет», и в тоже время я говорила себе: «Не надо перегорать заранее, нужно жить, тренироваться, этот день придет в любом случае, и следующий день придет, и все закончится». Я старалась, чтобы у меня не было эмоционального выгорания, старалась жить сегодняшним днем.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CU4TsQCImpu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CU4TsQCImpu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CU4TsQCImpu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by ROSTER ATHLETICS (@rosterathletics)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Олимпийский финал, до 196 см вы брали все с первой попытки, потом какой-то барьер, взяли только с третьей. Что происходило в вашей голове?

— Во время финала, естественно, каждая девушка хотела и отдавала все в этом секторе, я в том числе. Я боролась сама с собой, не смотрела, как прыгают мои соперницы. Понимала, что после того пути, который был пройден, я должна на каждом прыжке выкладываться на 150%.

Во время той третьей попытки я не вспомню, что было со мной. Естественно, это был мандраж, были эмоции: «Неужели ты так хочешь все это закончить?». Я бы себя не простила за это. Я отдала все, в этом прыжке видно, насколько он сделан старательно, чтобы ни миллиметр моего тела не коснулся планки.

Наверное, это момент системы моего прыжка: наступает такая высота, когда я понимаю, что нужно включаться. Это огромные высоты, все девочки прыгают с первых, и ты должна быть в их числе. Просто все силы… Наверное, это какой-то будильник: просыпайся, сейчас ты должна делать это. Или ты просто уйдешь.

— В чем особенность прыгать третьей попытки?

— Третья попытка — всегда на грани, всегда по лезвию, сейчас или никогда. Когда идешь на третью попытку, всегда себя ругаешь, как ты вообще мог довести до третьей попытки? Всегда нужно брать с первой! Но опыта соревновательного в этом году у меня было мало, поэтому все шло так, через такой путь. В финале Олимпиады я, мне кажется, прошла несколько соревнований, внутри у меня было несколько стартов: до 196 см, 196 см, и потом я уже была как бы немного другая. Не так, что «Я на 10-м месте, что с этим делать?». Из высоты в высоту ты просыпаешься… Конечно, если сравнивать с ЧМ в Дохе, где я все брала с первой, и Олимпиаду, это абсолютно разные старты. Нужно быть как в Дохе, но не всегда так получается. Я рада, что все-таки получилось через такие дебри пройти и выиграть.

Понимание, что я близка к победе, началось после 2 м, на 2,02 м я была вообще прям бодрая, это даже видно по прыжкам, как я себя подбадриваю после прыжков. То есть видно, что я вышла на тот уровень, где я буду бороться за первое место, никто меня здесь уже не сможет остановить.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSUkd88i38E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSUkd88i38E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSUkd88i38E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Мария Ласицкене (@lasitskene.maria)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы видели, как 2,04 прыгала Никола МакДермотт?

— Я вообще не смотрю прыжки своих соперниц, это может меня сбивать. Когда решалось, будем мы продолжать или все закончится, я сидела где-то с краю, не смотрела никуда, просто ждала реакцию стадиона. По реакции я поняла, что все, засыпать я буду олимпийской чемпионкой (смеется).

Смотреть чужие прыжки — не информативно, Геннадий Гарикович тоже не смотрит.

— Что с вами происходило, когда вы поняли, что стали олимпийской чемпионкой?

— Со мной первый раз такое было, такая внутренняя истерика, понимание, что этот огромный путь пройден, мы добились — я буду на первой ступени олимпийского пьедестала. Невероятная гордость, счастье, благодарность близким, которые были рядом со мной весь этот путь.

Если анализировать, я понимаю, что это был обычный день для обычных граждан Токио, России, любой страны мира. А для меня, всех болельщиков это был один из самых эмоциональных дней в жизни. Я каждую секунду там проживала и наслаждалась.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSwkHA6okZk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSwkHA6okZk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSwkHA6okZk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Олимпийский комитет России (@olympic_russia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Если бы вы были героиней фильма, сериала, то какой?

— Такой вопрос сложный… Я не знаю. Точно не какая-нибудь принцесса. Ничего не приходит в голову… В работе Геннадий Гарикович меня Золушкой называет, потому что на тренировках я должна быть Золушкой — в плане пахарь, абсолютная работа без туфелек и платьев. А выходя на соревнования я, грубо говоря, должна быть королевой — уверенной в себе спортсменкой, которая знает, зачем пришла и выполняет то, что наработано Золушкой.

— Какая вы в жизни?

— В жизни я абсолютно точно позитивная. Не люблю каких-то напряжений, желательно чтобы все было легко и просто (смеется). Не усложняю себе жизнь, наслаждаюсь. Абсолютно спокойный и обычный человек. Единственное, мне нельзя заниматься травмоопасными активностями. Хотелось бы на конях кататься, на коньках, сноуборде, но пока нельзя. Спорт только в профессии, ищем безопасные развлечение (улыбается).

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— Что может вас рассмешить, над чем вы смеялись совсем недавно, как ребенок?

— Владас (Ласицкас, муж Марии) вам расскажет, он может в любой момент меня рассмешить (смеется). Я вообще очень смешливая, улыбка и смех — то, что меня сопровождает на пути. Я для себя решила, что так жить удобнее, легче. Что бы ни случилось, я говорю: «Ничего страшного, все живы, здоровы, слава богу, спасибо, идем дальше с позитивным настроем». Мне так нравится, я никак не хочу меняться, оставаться немножко ребенком, не хочу взрослеть.

Над чем прям хохотала… Какую-нибудь шуточку Владас шутканул небось, не вспомню (смеется).

— Владас покорил вас своим чувством юмора?

— В том числе.

— Чем вас покорил Владас?

— Это на уровне одного взгляда. Понимание, что человек, с которым ты хочешь жить, просыпаться, улыбаться, огромная поддержка. Мужчина, за которым хочется стоять и быть рядом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BTUnuF3lyxL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTUnuF3lyxL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BTUnuF3lyxL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Мария Ласицкене (@lasitskene.maria)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы единственная в истории трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту. Как удается держать такую высокую планку?

— Когда я стала единственной в истории, я к этому не шла! Я даже не знала, что могу этим человеком стать, я на это не настраивалась. Настраивалась выйти в Дохе и постараться защитить свой титул. Цели стать такой прекрасной и единственной у меня не было (смеется).

Как всегда Геннадий Гарикович говорит, нужно прыгать, нужен результат, а там уже титулы, медали — все приложится. Поэтому я выходила прыгать. Это ответственно, приносит большую узнаваемость. В 2019-м на меня было очень много внимания, это очень приятно, потому что внимание ко мне — внимание к легкой атлетике, а нам это сейчас нужно и полезно: напоминание о том, что мы живы, мы тренируемся, мы лучшие в мире и не сдаем своих позиций. Конечно, прибавило узнаваемости, но Олимпиада — больше. Иметь титул единственной трехкратной чемпионки мира тоже очень много для легкой атлетики, но с Олимпиадой не сравнится. Слово «Олимпиада» настолько исторически важное, все ждут только Олимпиаду.

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— Какие у вас планы и цели?

— Я являюсь действующим спортсменом. В легкой атлетике очень много соревнований, много возможностей становиться лучше. Хочется ими воспользоваться и улучшать личные достижения, прыгать еще выше. Это возможно, опыт есть, желание и силы есть, Геннадий Гарикович весь горит работой. Кажется, мы только ушли в отпуск, а он уже начинал работать над новым сезоном. Его горящие глаза мне тоже силу и энергию придают.

— Вы любите петь?

— Да! У нас дома три Алисы, в какой бы комнате я ни находилась, я всегда включаю. Мы с Владасом обожаем Валерия Меладзе, Леонида Агутина, ВИА Гра — все, что можно петь, мы все это любим. Раньше, когда было можно, ходили на концерты, пели, сейчас дома с удовольствием поем.

— Ваш любимый хит?

— Меладзе — «Красиво ты вошла в мою грешную жизнь» (смеется).

Вообще, я очень люблю песню Муслима Магомаева «Синяя вечность» — до мурашек, просто обожаю Потому что она настолько заряжает, очень глубокая, шикарный голос.

— Главное пожелание самой себе?