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19:50 (мск), источник: РБК

WP узнала о планах США объявить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

США в ближайшее время планируют объявить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на несколько источников.

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Источник: Reuters

Ожидается, что в ближайшее время Белый дом объявит, что ни президент Джо Байден, ни какие-либо другие официальные лица из правительства США не будут присутствовать на Играх в Пекине. Источники отмечают, что дипломатический бойкот призван стать ответом на нарушение прав человека правительством Китая. При этом интересы американских спортсменов затронуты не будут.

Предполагается, что Байден утвердит это решение до конца месяца, отмечают источники в администрации.

С призывами бойкотировать зимние Игры ранее выступали различные политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Это связано с обвинениями в массовых репрессиях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) против местного мусульманского этнического меньшинства.

В марте США совместно с ЕС, Великобританией и Канадой ввели санкции в отношении китайских чиновников, участвующих в выработке политики в отношении Синьцзяна. Власти Китая назвали информацию о происходящем в СУАР «ложной» и «несовместимой с реальностью».

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В ежегодном докладе Госдепартамента по правам человека, опубликованном 30 марта, политика Китая в Синьцзяне была названа «геноцидом». «В Китае правительственные власти совершили геноцид против уйгуров, которые преимущественно являются мусульманами, и преступления против человечности, включая тюремное заключение, пытки, принудительную стерилизацию, преследование уйгуров и членов других религиозных и этнических меньшинств», — говорится в докладе.

Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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