WP узнала о планах США объявить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине
США в ближайшее время планируют объявить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на несколько источников.
США в ближайшее время планируют объявить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на несколько источников.
Ожидается, что в ближайшее время Белый дом объявит, что ни президент Джо Байден, ни какие-либо другие официальные лица из правительства США не будут присутствовать на Играх в Пекине. Источники отмечают, что дипломатический бойкот призван стать ответом на нарушение прав человека правительством Китая. При этом интересы американских спортсменов затронуты не будут.
С призывами бойкотировать зимние Игры ранее выступали различные политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Это связано с обвинениями в массовых репрессиях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) против местного мусульманского этнического меньшинства.
В марте США совместно с ЕС, Великобританией и Канадой ввели санкции в отношении китайских чиновников, участвующих в выработке политики в отношении Синьцзяна. Власти Китая назвали информацию о происходящем в СУАР «ложной» и «несовместимой с реальностью».
В ежегодном докладе Госдепартамента по правам человека, опубликованном 30 марта, политика Китая в Синьцзяне была названа «геноцидом». «В Китае правительственные власти совершили геноцид против уйгуров, которые преимущественно являются мусульманами, и преступления против человечности, включая тюремное заключение, пытки, принудительную стерилизацию, преследование уйгуров и членов других религиозных и этнических меньшинств», — говорится в докладе.
Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.