Байден всех запутал с американским бойкотом Олимпиады-2022. Что происходит на самом деле?

Читайте также WP узнала о планах США объявить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

Президент США Джо Байден озадачил своим комментарием по поводу планов американской администрации устроить дипломатический бойкот Олимпиады-2022. В ответ на вопрос о возможной отправке высокопоставленной делегации в Пекин в феврале будущего года глава Соединенных Штатов обронил: «Делегация — это я, и я разобрался с этим».

Никаких пояснений этой загадочной фразе Белый дом пока не дал. В итоге журналисты всего мира вынуждены гадать: либо американцы отказались от политического давления на Китай во время ОИ-2022 после общения Байдена и Си Цзиньпина, либо дипломатический бойкот все-таки будет и в ближайшее время о нем лично объявит президент США. Еще один вариант — Байден не понял вопроса и сказал не об Олимпиаде, а о чем-то другом.

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Сложная дилемма

Разговоры о том, что США и некоторые другие западные страны не пустят на Игры в Пекин своих чиновников, идут уже несколько лет. В октябре американские сенаторы представили поправку к Закону об оборонной политике на 2022 год, которая запрещает тратить федеральные деньги на участие в предстоящей Олимпиаде. Причиной в первую очередь является «уйгурский вопрос» — якобы имеющие место нарушения прав этнических меньшинств в одном из регионов Китая.

Для оказания давления на китайцев по данной проблеме предполагается запретить поездки в Пекин во время Олимпиады за госсчет любых федеральных чиновников США. Также теоретически могут возникнуть трудности у спортсменов и тренеров, состоящих на государственной службе. Хотя сенаторы уверяют, что закон не затронет финансирование американской спортивной делегации.

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Впрочем, визиты в Пекин кого-либо помимо спортсменов, тренеров и спортивных функционеров и так маловероятны из-за ковидных ограничений. Другой вопрос, если Игры-2022 показательно бойкотирует президент США. Конечно, это будет не так громко, как если бы на Игры не поехали звезды американского спорта, но все же неприезд Байдена однозначно будет воспринят как очень негативное послание. Ведь первые лица ведущих стран традиционно посещают одну из церемоний ОИ (открытие либо закрытие) — так в Китай в феврале будущего года, к примеру, собирается Президент России Владимир Путин. При этом Байден с самого начала своего правления выступает за снижение напряженности между США и Китаем. И для него возможный олимпийский бойкот — сложная дилемма.

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Символический жест

Ранее в Соединенных Штатах, Канаде, Великобритании и Норвегии звучали призывы не отправлять в Пекин делегации — и политиков, и даже спортсменов. Но спортивный бойкот давно вызывает у всех разумных людей стойкое неприятие.

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Поэтому Национальный олимпийский комитет США (как и спортивные организации других стран) выступил категорически против ограничений на поездки спортсменов на Игры-2022. Тем не менее дипломатический бойкот Запада до недавнего времени считался делом почти решенным. Так, в мае этого года спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала не посылать на Игры-2022 официальные делегации высокого уровня и надавить на Китай по «сочинской схеме».

Напомним, что во время Олимпиады-2014 американские спортсмены поехали на Игры, а официальные лица — нет. Тогда это было связано с российским законом о запрете на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Сейчас дипломатический бойкот Игр-2022 планируется сделать массовым — США провели предварительные переговоры об этом с Великобританией, Австралией и другими союзниками, хотя и оставили им право самим принимать окончательное решение.

Из спортсменов беспокойство «ситуацией с уйгурами» публично высказывали такие звезды, как шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, а также норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Однако если Байден вдруг откажется от бойкота Игр, высказывания борцов за права нацменьшинств сильно обесценятся.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWUVWXGj90a/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от The White House (@whitehouse)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

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Ранее американские СМИ писали, что Байден получил от своих советников рекомендацию объявить дипломатический бойкот ОИ-2022 и должен одобрить это решение до конца ноября. Однако все это было еще до виртуального саммита между президентом США и лидером Китая Си Цзиньпином, на котором было поднято множество политических вопросов. Нет информации, что на этих переговорах обсуждалась Олимпиада, но обозреватели не исключают, что Байден мог изменить свое отношение к приглашению в Пекин в феврале 2022 года.

Если это произойдет, американскому президенту придется оправдываться не только перед республиканцами, но и перед собственными однопартийцами — демократами. И это при том, что всем очевидно: дипломатический бойкот ОИ — жест исключительно символический и никак не поможет китайским уйгурам, даже если какие-то проблемы с ними и имеют место.