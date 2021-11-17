МОК представил новую концепцию о трансгендерах в мировом спорте

По новым рекомендациям МОК, «ни один спортсмен не может быть исключен из соревнований на основании его трансгендерной идентичности или половых различий». Однако МОК завил, что не в состоянии выпустить правила, определяющие критерии допуска для каждого вида спорта. Организация оставила это на усмотрение федераций.

Отмечается, что внедрение новых критериев должно осуществляться в рамках «комплексного подхода, основанного на уважении международных прав человека, убедительных доказательствах и консультациях со спортсменами». При этом следует соблюдать меры предосторожности, чтобы не нанести вред здоровью и благополучию спортсменов.

По данным Sky Sports, новые рекомендации позволят отойти от старой политики. Ранее спортсменам-трансгендерам было разрешено участвовать в соревнованиях, если их уровень тестостерона находился ниже определенного предела за 12 месяцев до первого турнира.

«Вам вообще не нужно использовать тестостерон (чтобы решить, кто может соревноваться). Но это руководство, а не абсолютное правило», — цитирует медицинского директора МОК Ричарда Баджета Sky Sports.

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«Мы действительно хотим убедиться, что на спортсменов не оказывают давления или не принуждают принимать вредные для их тела решения», — сказала глава комитета МОК по правам человека Магали Мартович.

МОК разрабатывал этот документ, состоящий из 10 пунктов, в течение двух лет. Проводились консультации с более чем 250 спортсменами и заинтересованными сторонами. Документ заменит руководящие принципы, выпущенные в 2015 году, и будет действовать после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Он был одобрен исполкомом МОК на заседании организации 12 ноября.