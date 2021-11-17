Конгресс World Athletics продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.
Ранее совет World Athletics рекомендовал конгрессу организации продлить отстранение ВФЛА до выполнения всех условий по восстановлению.
ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года из-за допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор отстранение всероссийской федерации продлевалось более 15 раз.