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17:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Конгресс World Athletics продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.

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Источник: Reuters

Ранее совет World Athletics рекомендовал конгрессу организации продлить отстранение ВФЛА до выполнения всех условий по восстановлению.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года из-за допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор отстранение всероссийской федерации продлевалось более 15 раз.

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