«Делегация — это я»: зачем Америка хочет бойкотировать Олимпиаду в Китае

США давно хотят бойкотировать Китай

Истории с бойкотами крупных международных турниров возникают далеко не впервые. США и ряд других стран не приезжали на Олимпиаду в Москву в 1980 году, советские атлеты не приехали в Лос-Анджелес четыре года спустя. В США постоянно призывают к бойкоту того или иного спортивного события, если оно проходит в стране, где, по их мнению, ведется неправильная политика.

Представители Америки хотели бойкотировать летнюю Олимпиаду в Пекине в 2008 году, требовали отмены или переноса Игр в Сочи в 2014 году и чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. И вот новый виток бойкотов. Еще весной 2021 года спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обращалась к мировым лидерам с требованием игнорировать Олимпиаду в Пекине-2022.

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Все кружилось вокруг притеснения уйгуров — жителей региона Синьцзян. Понятно, что доказательств этих притеснений у американцев нет, но как повод для бойкота ситуация выглядит идеально. Осенью этого года дискуссии развернулись на полную катушку. Президент США Джо Байден заявил, что в Америке действительно рассматривают возможность дипломатического бойкота. Правда, это значит, что спортсмены все же смогут поехать в Пекин, но официальных представителей властей США там точно не будет.

Что на самом деле сказал Байден?

При этом сам Байден, похоже, не очень понимает, что вообще происходит. Когда американские журналисты спросили у него, направит ли страна свою делегацию на Игры в Пекине, он сказал следующее: «Делегация — это я, и я разобрался с этим».

Смысл этой фразы не понял никто. Даже в пресс-службе Белого дома не смогли разобрать, что именно хотел сказать президент США. И просто предположили, что Байден не расслышал вопрос. Были версии, что он пытался скопировать фразу французского короля Людовика четырнадцатого, который в свое время сказал, что «Государство — это он». Так или иначе, глубокий смысл тут едва ли стоит искать.

Америку планировали поддержать в дипломатическом бойкоте Великобритания, Канада, Норвегия и ряд других стран. Обеспокоенность ситуацией высказывали такие спортсмены, как биатлонист Себастьян Самуэльссон и лыжник Йоханнес Клебо. Однако потом они все же заявили, что намерены поехать в Пекин, потому что готовились к этому событию четыре долгих года. Собственно, и от других стран пока не слышно поддержки в адрес американцев.

«Трагедии не будет»

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал домыслами информацию о бойкоте США и призвал не нагнетать обстановку.

Я не комментирую домыслы. Я хотел бы повторить, что Зимние Олимпийские игры и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине — это сцена для атлетов со всего мира, и именно они являются настоящими главными действующими лицами Игр. Чжао Лицзянь официальный представитель МИД КНР

Вице-спикер Государственной думы Александр Жуков и почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов в один голос заявили, что никакой трагедии в отсутствии Джо Байдена и американской делегации на Играх в Пекине не будет. Совсем скоро все станет известно официально. Американские СМИ сообщают, что решение будет принято до конца ноября. Так или иначе фраза о том, что спорт должен быть вне политики, с каждым днем становится все более ироничной.