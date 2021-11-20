Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Урал
Футбол. Зарубежный
15:30
Лестер
Челси
Футбол. Зарубежный
16:00
Сельта
Вильярреал
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Ахмат
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Специя
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
17:30
Арминия
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Бохум
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Гройтер Фюрт
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Виннипег
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Колорадо
37
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Брайтон
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Норвич
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья
Алавес
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Нант
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Унион Б
Герта
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Осасуна
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава
Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Монпелье
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
19.11
Монако
Лилль
22
Футбол. Зарубежный
19.11
Леванте
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
19.11
Аугсбург
Бавария
21
Все события
Фоторепортажи
10Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира
22В Питере — семь! «Зенит» уничтожил «Спартак»
11:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Делегация — это я»: зачем Америка хочет бойкотировать Олимпиаду в Китае

Американское правительство во главе с президентом Джо Байденом всерьез намерено объявить дипломатический бойкот Китаю и не поехать на Олимпиаду в Пекине в 2022 году. В МИД Китая называют эту информацию домыслами и призывают не верить слухам. Что же происходит на самом деле?

Наверх
Источник: Reuters

США давно хотят бойкотировать Китай

Истории с бойкотами крупных международных турниров возникают далеко не впервые. США и ряд других стран не приезжали на Олимпиаду в Москву в 1980 году, советские атлеты не приехали в Лос-Анджелес четыре года спустя. В США постоянно призывают к бойкоту того или иного спортивного события, если оно проходит в стране, где, по их мнению, ведется неправильная политика.

Представители Америки хотели бойкотировать летнюю Олимпиаду в Пекине в 2008 году, требовали отмены или переноса Игр в Сочи в 2014 году и чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. И вот новый виток бойкотов. Еще весной 2021 года спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обращалась к мировым лидерам с требованием игнорировать Олимпиаду в Пекине-2022.

Во время загрузки произошла ошибка.

Все кружилось вокруг притеснения уйгуров — жителей региона Синьцзян. Понятно, что доказательств этих притеснений у американцев нет, но как повод для бойкота ситуация выглядит идеально. Осенью этого года дискуссии развернулись на полную катушку. Президент США Джо Байден заявил, что в Америке действительно рассматривают возможность дипломатического бойкота. Правда, это значит, что спортсмены все же смогут поехать в Пекин, но официальных представителей властей США там точно не будет.

Что на самом деле сказал Байден?

Читайте также
Поляки призывают к спортивному бойкоту России и Белоруссии из-за мигрантов. Реально ли это?

При этом сам Байден, похоже, не очень понимает, что вообще происходит. Когда американские журналисты спросили у него, направит ли страна свою делегацию на Игры в Пекине, он сказал следующее: «Делегация — это я, и я разобрался с этим».

Смысл этой фразы не понял никто. Даже в пресс-службе Белого дома не смогли разобрать, что именно хотел сказать президент США. И просто предположили, что Байден не расслышал вопрос. Были версии, что он пытался скопировать фразу французского короля Людовика четырнадцатого, который в свое время сказал, что «Государство — это он». Так или иначе, глубокий смысл тут едва ли стоит искать.

Америку планировали поддержать в дипломатическом бойкоте Великобритания, Канада, Норвегия и ряд других стран. Обеспокоенность ситуацией высказывали такие спортсмены, как биатлонист Себастьян Самуэльссон и лыжник Йоханнес Клебо. Однако потом они все же заявили, что намерены поехать в Пекин, потому что готовились к этому событию четыре долгих года. Собственно, и от других стран пока не слышно поддержки в адрес американцев.

«Трагедии не будет»

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал домыслами информацию о бойкоте США и призвал не нагнетать обстановку.

Я не комментирую домыслы. Я хотел бы повторить, что Зимние Олимпийские игры и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине — это сцена для атлетов со всего мира, и именно они являются настоящими главными действующими лицами Игр.
Чжао Лицзянь
официальный представитель МИД КНР

Вице-спикер Государственной думы Александр Жуков и почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов в один голос заявили, что никакой трагедии в отсутствии Джо Байдена и американской делегации на Играх в Пекине не будет. Совсем скоро все станет известно официально. Американские СМИ сообщают, что решение будет принято до конца ноября. Так или иначе фраза о том, что спорт должен быть вне политики, с каждым днем становится все более ироничной.

Александр Говоров

 Алкоголь и смерть любимых мужчин. Трагическая история фигуристки Лобачевой
Нокаут в бикини: секс-символ ММА поделилась нереальной фотосессией
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь