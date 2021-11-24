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Глава ОКР Поздняков ответил на призывы исключить Россию из мирового спорта

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что спорт должен максимально дистанцироваться от политических вопросов и острых политических заявлений.

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Источник: РИА "Новости"
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что спорт должен максимально дистанцироваться от политических вопросов и острых политических заявлений.

Ранее Польский вице-премьер, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский выступил за отстранение России и Белоруссии от участия в международных спортивных соревнованиях из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.

"Люди, позволяющие такие заявления, оторваны от действительности. На самом деле, Международное олимпийское и спортивное движение как никогда солидарно, пытается эффективно и сообща отвечать на вызовы подобного рода. С точки зрения ОКР, мы являемся полноправным участником олимпийского движения. Вся наша работа обеспечивается в соответствии с олимпийской карты. Хочется отметить, что олимпийское движение не является частью международной политической системы. Спорт с нашей точки зрения должен максимально дистанцироваться от политических вопросов и острых политических заявлений.

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С польским олимпийским комитетом мы являемся давними стратегическими партнерами. В Польше должны состояться Европейские игры. Мы к ним готовимся.

Сценарий 2018 года в корне отличается от ситуации, которая происходит сейчас. Тогда членство ОКР было временно приостановлено. На данный момент ограничений нет и нет поводов для этого. CAS в Лозанне в прошлом году вынес решение, в котором было четко прописано, что не существует никаких факторов или доказательств, которые не поддерживаются МОК. Поэтому мы твердо и уверенно смотрим вперед. 1100 спортсменов и специалистов заведены в систему аккредитации к Играм-2022.

Дипломатический бойкот? Безусловно, я и мои коллеги абсолютно не приветствуют такого рода политические бойкоты. Это нарушает целостность Олимпийских игр. Но с точки зрения спортивной составляющей, подобного рода политическая борьба абсолютно бессмысленна", — передает слова Позднякова корреспондент Sport24 Денис Николаев.

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