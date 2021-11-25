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14:48 (мск), источник: ТАСС

Система управления WADA будет реформирована

Изменения касаются предоставления больших прав в управлении глобальным регулятором спортсменам и национальным агентствам.

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Источник: AFP 2021
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МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Система управления Всемирного антидопингового агентства (WADA) будет реформирована, совет учредителей WADA в четверг утвердил план рабочей группы по созданию более прозрачной и независимой системы.

Предложенные изменения касаются предоставления больших прав в управлении глобальным антидопинговым регулятором спортсменам и национальным антидопинговым агентствам.

В частности, при WADA начнет работать совет спортсменов, в который войдут 20 человек. Его сформируют три группы: представители комиссий спортсменов международных олимпийского и паралимпийского комитетов, представители комиссий спортсменов международных федераций, еще одна группа будет сформирована на основе предложений специальной панели.

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Совет учредителей WADA будет расширен: в него войдут два представителя совета спортсменов WADA и два представителя национальных антидопинговых организаций. Решения будут утверждаться двумя третями голосов. Таким образом, численный состав совета учредителей возрастет до 42. Совет учредителей — высший руководящий орган WADA, его поровну формируют представители спортивного движения и государственных органов.

Состав исполкома WADA тоже изменится. В него войдет председатель совета спортсменов WADA и один независимый представитель, чья кандидатура будет одобрена представителями спортивного движения и государственных органов. Основанные на реформах предложения должны быть подготовлены к маю 2022 года.

В последнее время WADA подвергалось критике со стороны ряда спортивных организаций и США за нежелание реформировать систему управления, по этой причине Вашингтон в этом году отказался перечислять организации ежегодные взносы в полном объеме.

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