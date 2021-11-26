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12:22 (мск), источник: Матч ТВ

Бывший глава Олимпийского комитета Бразилии приговорен к 30 годам тюрьмы

Экс-глава Олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман приговорен к 30 годам и 11 месяцам заключения за коррупцию.

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Источник: AP 2021
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Нузман был арестован в 2017 году. Он обвиняется в создании преступного сообщества, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Нузман не будет помещен в тюрьму пока не будут рассмотрены всего его апелляции.

Следствие считает, что бывший глава Олимпийского комитета организовал дачу взятки в размере двух миллионов долларов членам МОК для того, чтобы Рио-де-Жанейро получил права проведения Олимпиады в 2016 году.

Также тюремные сроки получили бизнесмен Артур Суареш, губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал и генеральный директор по операциям оргкомитета Олимпиады 2016 года Леонардо Грайнер.

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