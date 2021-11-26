Бывший глава Олимпийского комитета Бразилии приговорен к 30 годам тюрьмы
Экс-глава Олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман приговорен к 30 годам и 11 месяцам заключения за коррупцию.
Экс-глава Олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман приговорен к 30 годам и 11 месяцам заключения за коррупцию.
Нузман был арестован в 2017 году. Он обвиняется в создании преступного сообщества, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Нузман не будет помещен в тюрьму пока не будут рассмотрены всего его апелляции.
Следствие считает, что бывший глава Олимпийского комитета организовал дачу взятки в размере двух миллионов долларов членам МОК для того, чтобы Рио-де-Жанейро получил права проведения Олимпиады в 2016 году.
Также тюремные сроки получили бизнесмен Артур Суареш, губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал и генеральный директор по операциям оргкомитета Олимпиады 2016 года Леонардо Грайнер.