Зимняя Универсиада 2021 года отменена из-за появления нового штамма коронавируса

Напомним, Универсиада-2019 должна была пройти в Люцерне (Швейцария) с 11-го по 21 декабря. Изначально соревнования были запланированы на январь текущего года, однако были перенесены из-за пандемии коронавируса.

«Нам невероятно жаль, что мы не сможем провести это грандиозное мероприятие. Хотим поблагодарить всех, кто так много работал и инвестировал в нашу идею.



Мы убеждены, что кампания “Люцерн-2021” оставит долгосрочное наследие швейцарскому спорту. Даже несмотря на отмену самих соревнований.



К примеру, в связи с зимней Универсиадой было запущено и реализовано почти 50 различных проектов в самых различных областях», — заявил глава федерации студенческого спорта Швейцарии Майк Курт.