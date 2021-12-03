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11:16 (мск), источник: ТАСС

Yomiuri: затраты на Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио оказались ниже бюджета на $1,3 млрд

Это произошло главным образом из-за сокращения затрат на персонал, отмечает газета.

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Источник: Reuters

ТОКИО, 3 декабря. /ТАСС/. Общие расходы на проведение Олимпиады и Паралимпиады в Токио этим летом оказались на 150 млрд иен ($1,3 млрд) ниже выделенного бюджета. Об этом сообщила в пятницу газета Yomiuri.

Отмечается, что это произошло главным образом из-за сокращения затрат на персонал, поскольку соревнования проходили без зрителей. В частности, не было необходимости нанимать дополнительных сотрудников для измерения температуры при входе на стадионы, для осмотра вещей и т. д. Кроме того, по причине отсутствия болельщиков были снижены расходы на меры против жары.

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В результате это позволило компенсировать потерю запланированного дохода от продажи билетов. Всего к моменту, когда стало известно, что соревнования пройдут без зрителей, в Японии и за рубежом было реализовано около 10 млн билетов на сумму 90 млрд иен ($795 млн). Покупатели билетов впоследствии получили потраченные деньги назад.

Изначально бюджет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио составлял 1,35 трлн иен ($11,9 млрд по текущему курсу). Однако из-за дополнительных расходов, связанных с отсрочкой соревнований и мерами против коронавируса, он был увеличен до 1,64 трлн иен ($14,4 млрд).

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей. Паралимпийские игры в японской столице прошли с 24 августа по 5 сентября, на них также не допустили болельщиков.

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