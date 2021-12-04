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11:53 (мск), источник: Sports.Ru

В отношении российских спортсменов ведется 492 допинговых дела на основе базы данных LIMS

39 антидопинговых организаций ведут 492 дела в отношении российских спортсменов на основании изъятых из Московской лаборатории проб и базы данных LIMS.

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Источник: РИА "Новости"

В последнем отчете Всемирного антидопингового агентства (WADA) говорится, что изъятые материалы стали основанием для открытия 793 дел, к которым оказался причастен 751 российский спортсмен.

В 63 случаях дела были открыты после перепроверки проб, в остальных 730 — после проверки базы LIMS. 189 дел были закрыты, по 99 делам российские спортсмены уже понесли наказание, в 13 случаях их оправдали.

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