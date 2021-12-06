CNN узнал о решении Белого дома объявить о бойкоте Олимпиады в Пекине

Администрация президента США собирается на этой неделе объявить, что ни один из ее представителей не посетит зимние Олимпийские игры в Пекине в феврале. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN.

По его данным, эта мера обсуждается в Совете национальной безопасности страны.

О планах Соединенных Штатов объявить дипломатический бойкот Олимпиады 16 ноября сообщила газета Washington Post. Мера должна стать ответом на нарушение прав человека китайскими властями, не затронув при этом американских спортсменов — они на соревнования поедут. Источники газеты отмечали, что решение может быть принято до конца месяца, однако к началу декабря этого так и не произошло.

18 ноября президент США Джо Байден заявил, что страна изучает возможность дипломатического бойкота соревнований.

К такой мере призывала спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. Она предложила мировому сообществу «не оказывать честь китайскому правительству поездкой глав государств в Китай». Пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй отметил, что подобные заявления носят политический характер и противоречат духу Олимпийской хартии. Официальный представитель МИД КНР заявлял, что политизация Игр навредит олимпийскому движению и интересам спортсменов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c3806deebad443450e19" data-vnd="c3806deebad443450e19" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c3806deebad443450e19" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Бойкотировать Игры призывали также политики из Канады и Норвегии и представители почти 200 правозащитных организаций. Поводом для этого стали массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в отношении мусульман-уйгуров, в которых западные страны обвиняют Пекин. В феврале 2018 года CNN сообщил, что около 120 тыс. уйгуров содержатся в Китае в лагерях. В августе того же года член Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации Гэй Макдугалл заявил, что более 1 млн этнических уйгуров, вероятно, живут в месте, похожем на «огромный лагерь для интернированных, информация о котором содержится в секретности», а еще 2 млн представителей мусульманских меньшинств отправляют в «политические лагеря для идеологической обработки».

В апреле власти США говорили о возможности полного бойкота Олимпиады. В таком случае на соревнования не попали бы не только чиновники, но и спортсмены. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что Вашингтон хочет обсудить эту идею со своими союзниками. Против бойкота выступил Национальный олимпийский комитет страны. США всего один раз полностью бойкотировали Олимпийские игры — в 1980 году в Москве из-за ввода войск СССР в Афганистан.