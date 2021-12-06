США официально объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

«Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года», — сказала представитель Белого дома.

Она подчеркнула, что дипломатический бойкот не коснется участия американских спортсменов в Олимпиаде. «Спортсмены команды США имеют нашу полную поддержку, на сто процентов мы будем поддерживать их из дома, но мы не будем вносить свой вклад в фанфары вокруг предстоящих Игр», — сказала Псаки.