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21:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

США официально объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Представители властей США не будут присутствовать на Зимней Олимпиаде в Китае, сообщила на брифинге в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года», — сказала представитель Белого дома.

Она подчеркнула, что дипломатический бойкот не коснется участия американских спортсменов в Олимпиаде. «Спортсмены команды США имеют нашу полную поддержку, на сто процентов мы будем поддерживать их из дома, но мы не будем вносить свой вклад в фанфары вокруг предстоящих Игр», — сказала Псаки.

Ранее сообщалось, что администрация США планирует не отправлять официальную делегацию на предстоящую в Пекине зимнюю Олимпиаду.

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