«Жаль, конечно. Зная любовь Байдена к биатлону, я рассчитывал его не просто увидеть, а записать интервью с Псаки по поводу шансов моей любимой американской биатлонистки Клэр Иган. Я очень надеялся и направил серию запросов в Государственный департамент США. Они собирались приехать, чтобы поучаствовать в моей биатлонной программе, но им же хуже, правительство лишило себя возможности быть на этом празднике.



Если говорить совсем серьезно, то пофиг. Главное, что приедут американские атлеты: Сьюзен Данкли, Клэр Иган, тренеры. Я буду с огромным удовольствием смотреть за борьбой этих замечательных спортсменов.



Да, дипломатический бойкот. Меньше народу — больше кислороду. Если Байден там будет разъезжать по верхнему кластеру, то наоборот, дороги перекроют. Главное, что на церемонии открытия будет Владимир Путин, он любит биатлон и приедет поддержать наших спортсменов.



Идет серьезное экономическое и политическое противостояние больших государств: Китая и США, у них действительно непростые, мягко говоря, отношения. США пытаются воздействовать, как могут, и имеют на это право. Но в глобальном смысле это не имеет никакого значения. Рейтинг Байдена мог бы серьезно вырасти, если бы он появился в моей биатлонной программе. Сейчас у него непростые времена, но пунктов 10−15 ему бы это точно добавило, потому что мою биатлонную программу смотрят и в США тоже. Он сделал себе только хуже, назло кондуктору пошел пешком», — сказал Губерниев.