Посольство КНР в Вашингтоне о дипломатическом бойкоте Пекина-2022: «Никого не волнует, приедут эти люди или нет. Им не отправляли приглашений»

Вчера пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что администрация президента Джо Байдена не отправит дипломатическую или официальную делегацию на Олимпиаду и Паралимпиаду-2022.

«На самом деле никого не волнует, приедут эти люди или нет. Это никак не повлияет на успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пекине. Это всего лишь политическая манипуляция. Американским политикам и так не отправляли никаких приглашений», — заявил представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

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«Бойкот отражает менталитет Соединенных Штатов времен холодной войны. США просто хотят политизировать спорт, создавать разногласия и провоцировать конфронтацию. Этот подход не найдет поддержки и обречен на провал», — говорится в заявлении представителя Китая при Организации Объединенных Наций (ООН).