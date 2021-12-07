Китай пообещал США решительный ответ на дипломатический бойкот Игр-2022

«Китай выражает свое резкое недовольство и решительно выступает против, мы уже сделали США строгое представление, а также примем решительные контрмеры», — сказал дипломат.
При этом он не уточнил, какие именно, подчеркнув лишь, что Вашингтон «заплатит за ошибочные действия».
Белый дом ранее объявил, что не отправит официальную делегацию на Игры: американские политики считают, что китайские власти нарушают права человека. Спортсменов при этом бойкот не коснулся, они выступят на соревнованиях.
Комментируя обвинения, Чжао Лицзянь указал, что «США сфабриковали ложь столетия о так называемом геноциде в Синьцзяне, которая давно уже была разоблачена при помощи фактов».
«США, исходя из идеологических предубеждений и основываясь на лжи и слухах, пытаются помешать проведению зимней Олимпиады в Пекине, это лишь заставит людей увидеть злостные намерения американской стороны. Что касается геноцида, то преступления, которые в американской истории совершались против индейцев, и есть настоящий геноцид», — отметил представитель ведомства.
По его словам, подход Вашингтона «серьезно нарушает установленный Олимпийской хартией принцип политического нейтралитета спорта». В то же время в КНР уверены, что «дипломатический бойкот» не помешает успешному проведению Игр. Как заявили РИА Новости в посольстве Китая в США, политиков туда и не приглашали.