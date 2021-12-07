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12:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Китай пообещал США решительный ответ на дипломатический бойкот Игр-2022

ПЕКИН, 7 дек — РИА Новости. КНР сделала США представление из-за решения американской стороны о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине, заявил на брифинге официальный представитель МИД республики Чжао Лицзянь.

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Источник: Reuters

«Китай выражает свое резкое недовольство и решительно выступает против, мы уже сделали США строгое представление, а также примем решительные контрмеры», — сказал дипломат.

При этом он не уточнил, какие именно, подчеркнув лишь, что Вашингтон «заплатит за ошибочные действия».

Белый дом ранее объявил, что не отправит официальную делегацию на Игры: американские политики считают, что китайские власти нарушают права человека. Спортсменов при этом бойкот не коснулся, они выступят на соревнованиях.

Комментируя обвинения, Чжао Лицзянь указал, что «США сфабриковали ложь столетия о так называемом геноциде в Синьцзяне, которая давно уже была разоблачена при помощи фактов».

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«США, исходя из идеологических предубеждений и основываясь на лжи и слухах, пытаются помешать проведению зимней Олимпиады в Пекине, это лишь заставит людей увидеть злостные намерения американской стороны. Что касается геноцида, то преступления, которые в американской истории совершались против индейцев, и есть настоящий геноцид», — отметил представитель ведомства.

По его словам, подход Вашингтона «серьезно нарушает установленный Олимпийской хартией принцип политического нейтралитета спорта». В то же время в КНР уверены, что «дипломатический бойкот» не помешает успешному проведению Игр. Как заявили РИА Новости в посольстве Китая в США, политиков туда и не приглашали.

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