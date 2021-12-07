Китай пообещал США решительный ответ на дипломатический бойкот Игр-2022

«Китай выражает свое резкое недовольство и решительно выступает против, мы уже сделали США строгое представление, а также примем решительные контрмеры», — сказал дипломат.

При этом он не уточнил, какие именно, подчеркнув лишь, что Вашингтон «заплатит за ошибочные действия».

Белый дом ранее объявил, что не отправит официальную делегацию на Игры: американские политики считают, что китайские власти нарушают права человека. Спортсменов при этом бойкот не коснулся, они выступят на соревнованиях.

Комментируя обвинения, Чжао Лицзянь указал, что «США сфабриковали ложь столетия о так называемом геноциде в Синьцзяне, которая давно уже была разоблачена при помощи фактов».

«США, исходя из идеологических предубеждений и основываясь на лжи и слухах, пытаются помешать проведению зимней Олимпиады в Пекине, это лишь заставит людей увидеть злостные намерения американской стороны. Что касается геноцида, то преступления, которые в американской истории совершались против индейцев, и есть настоящий геноцид», — отметил представитель ведомства.