Фетисов: США из-за бойкота выглядят смешно. Ничему их история не учит

«США выглядят смешно. История их ничему не учит. Бойкоты уже были, когда спортсмены пропускали Игры — это никаких дивидендов не дало. Ну не приедет чиновник из Америки, ну и что случится? Мне это непонятно. Возможно, это глубоко зарыто. Но пока всё выглядит достаточно смешно», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.