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13:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Фетисов: США из-за бойкота выглядят смешно. Ничему их история не учит

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал дипломатический бойкот Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) американскими властями.

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Источник: РИА "Новости"
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«США выглядят смешно. История их ничему не учит. Бойкоты уже были, когда спортсмены пропускали Игры — это никаких дивидендов не дало. Ну не приедет чиновник из Америки, ну и что случится? Мне это непонятно. Возможно, это глубоко зарыто. Но пока всё выглядит достаточно смешно», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские политики не приедут на Олимпийские игры в Китай. Также она сообщила, что объявленный бойкот не коснётся спортсменов из США.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.

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