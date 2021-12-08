Японцы сэкономили на смотрящих

Оргкомитет летней Олимпиады-2020, завершившейся в августе в Токио, сообщил о довольно любопытных финансовых результатах проведения турнира. Оказалось, что отсутствие зрителей на трибунах не только не привело к финансовым потерям, которые до старта соревнований оценивались более чем в $800 млн, а, напротив, позволило сэкономить $1,3 млрд.

При этом, если бы решение о недопуске болельщиков на соревнования было принято заранее, экономия могла быть более существенной. Впрочем, общие расходы на проведение Олимпиады все равно превысили запланированные почти на $5 млрд. Но виноват тут именно их перенос на год.

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Оргкомитет Токио-2020, как сообщает агентство Kyodo, в ходе составления предварительного финансового отчета о проведении Игр-2020 (окончательный последует не ранее августа следующего года) пришел к весьма любопытному выводу. В оргкомитете выяснили, что расходы на проведение соревнований оказались значительно меньше расчетных. Причем причина этого успеха необычная — отсутствие болельщиков на трибунах.

Напомним, что в 2020 году, когда еще не было принято решение о переносе Игр на 2021-й, оргкомитет сообщал, что расходы на организацию Олимпиады составят около $12,3 млрд. Это значительно больше, чем предполагал первоначальный план (в 2013 году, когда Токио получил право на проведение Олимпиады, оргкомитет турнира заявлял, что суммарные расходы не превысят $7,3 млрд). Правда, как показывает практика, планы по расходам, отраженные в заявках, не соблюдаются никогда, а двукратное превышение бюджета не является чем-то экстраординарным. Но после того как Международный олимпийский комитет (МОК) и власти Японии сочли проведение Игр в намеченные сроки неуместным, выяснилось, что перенос на год сам по себе стоит очень дорого.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b70e0365974f90863ffe" data-vnd="b70e0365974f90863ffe" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b70e0365974f90863ffe" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В первоначальной оценке оргкомитета предполагалось, что меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса на стадионах и в местах проживания спортсменов, на наем сотрудников, продление арендных соглашений, компенсации владельцам помещений в Олимпийской деревне, покрытие потерь от отказа ряда спонсоров от сотрудничества и т. д. , обойдутся примерно в $3 млрд. Позже на дополнительные расходы было выделено уже $5 млрд. То есть бюджет превысил уже $17 млрд. Ну, а после того, как японские власти, пытавшиеся поначалу запретить доступ на стадионы только иностранным фанам с тем, чтобы Игры не превратились в некий рассадник инфекции, закрыли путь на все основные арены еще и жителям Японии, к счету можно было добавить еще более $800 млн. Именно столько оргкомитет планировал собрать от билетной программы. И расходы именно на такую сумму нужно было компенсировать из других источников.

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Оказалось, однако, что от зрителей на трибунах пользы, если говорить именно о финансовом аспекте, никакой. Куда выгоднее обойтись вообще без них. Как сообщает Kyodo, итоговые расходы на организацию Игр могут оказаться ниже расчетных $17 млрд сразу на $1,3 млрд. И все потому, что из-за отсутствия зрителей на трибунах устроители соревнований смогли здорово сэкономить на обеспечении безопасности, найме дополнительных сотрудников и даже на волонтерах, которым платить не надо, но кормить, одевать и возить их все-таки приходится.

Экономия могла быть и более существенной, если бы решение о проведении Игр без болельщиков было принято раньше, скажем, еще в 2020 году. Ну, а так пришлось нести множество расходов, которых можно было бы и избежать. Например, в Токио остались неиспользованными 21 тыс. пар кроссовок и 23 тыс. футболок (на $15 млн в общей сложности), которые предполагалось выдать волонтерам. Их планировалось привлечь в количестве 100 тыс. человек, но в итоге востребованными оказались только 80 тыс. из них. Значительные запасы одежды, оборудования остались и в других японских префектурах, привлекавшихся к проведению Игр. Причем за их хранение на частных складах до сих пор приходится платить.