Австралия объявила дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине

Он связал это как с нарушением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, так и текущими проблемами с переговорами двух стран.

«Австралия не отступится от своей твердой позиции, которую мы заняли в защиту интересов Австралии. Разумеется, не должно быть удивительным, что мы не будем отправлять австралийских чиновников на Игры», — сказал господин Моррисон (цитата по AFP).

Отношения Австралии и Китая в последние два года сопровождаются взаимными обвинениями, экспортными ограничениями и заморозкой контактов на уровне министров. В ходе анонса дипломатического бойкота господин Моррисон обвинил КНР в неготовности к переговорам. «С нашей стороны не было никаких преград, однако правительство Китая неоднократно не принимало возможности встретиться по этим вопросам», — сказал он.