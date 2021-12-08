Австралия объявила дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине
Австралия не будет отправлять дипломатическую делегацию на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года, сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.
Австралия не будет отправлять дипломатическую делегацию на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года, сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.
Он связал это как с нарушением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, так и текущими проблемами с переговорами двух стран.
«Австралия не отступится от своей твердой позиции, которую мы заняли в защиту интересов Австралии. Разумеется, не должно быть удивительным, что мы не будем отправлять австралийских чиновников на Игры», — сказал господин Моррисон (цитата по AFP).
Отношения Австралии и Китая в последние два года сопровождаются взаимными обвинениями, экспортными ограничениями и заморозкой контактов на уровне министров. В ходе анонса дипломатического бойкота господин Моррисон обвинил КНР в неготовности к переговорам. «С нашей стороны не было никаких преград, однако правительство Китая неоднократно не принимало возможности встретиться по этим вопросам», — сказал он.
Дипломатический бойкот не подразумевает запретов на участие спортсменов в Олимпиаде. 6 декабря Белый дом объявил, что США не будут отправлять на Олимпийские игры в Пекине дипломатическую или официальную делегацию в связи с нарушением прав человека в Китае. Международный олимпийский комитет заявил, что, будучи организацией вне политики, уважает решение Вашингтона. Новая Зеландия также отказалась отправлять дипломатов на зимние Игры, но под предлогом коронавируса.