Великобритания не поддержит бойкот зимней Олимпиады в Китае

Отвечая на вопрос парламентария, поддержит ли Лондон дипломатический бойкот Олимпады в связи с вменяемыми Китаю нарушениями прав человека, Джонсон сказал: «Нет, потому что мы и так регулярно указываем Китаю на эти вопросы».

«Мы не поддерживаем спортивный бойкот, но министры не планируют посещать зимние Олимпийские игры», — отметил премьер.

Читайте также Австралия объявила дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине

Ранее Запад ввел санкции в отношении китайских чиновников за нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Китай не раз отвергал обвинения и заявлял, что это вмешательство во внутренние дела КНР.

В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до одного миллиона этнических уйгуров могут находиться в «перевоспитательных лагерях» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в «перевоспитательных лагерях» ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы — это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.