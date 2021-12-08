Великобритания не поддержит бойкот зимней Олимпиады в Китае
ЛОНДОН, 8 дек — РИА Новости. Великобритания не поддержит бойкот зимней Олимпиады в Китае, но никто из правительства туда не поедет, заявил британский премьер Борис Джонсон в парламенте.
ЛОНДОН, 8 дек — РИА Новости. Великобритания не поддержит бойкот зимней Олимпиады в Китае, но никто из правительства туда не поедет, заявил британский премьер Борис Джонсон в парламенте.
Отвечая на вопрос парламентария, поддержит ли Лондон дипломатический бойкот Олимпады в связи с вменяемыми Китаю нарушениями прав человека, Джонсон сказал: «Нет, потому что мы и так регулярно указываем Китаю на эти вопросы».
«Мы не поддерживаем спортивный бойкот, но министры не планируют посещать зимние Олимпийские игры», — отметил премьер.
Ранее Запад ввел санкции в отношении китайских чиновников за нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Китай не раз отвергал обвинения и заявлял, что это вмешательство во внутренние дела КНР.
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до одного миллиона этнических уйгуров могут находиться в «перевоспитательных лагерях» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в «перевоспитательных лагерях» ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы — это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.
В понедельник Белый дом заявил, что из-за вменяемых Пекину нарушений прав человека не планирует направлять официальную делегацию на Игры-2022 в Пекине. Бойкот ограничится формальной делегацией и не коснется американских спортсменов. В ответ на решение Вашингтона о дипломатическом бойкоте власти Китая заявили, что он не помешает успешному проведению Игр. В посольстве КНР в США заявили, что Китай и не приглашал политических представителей США на Олимпиаду. Позицию США по «дипломатическому бойкоту» позднее поддержала Австралия.