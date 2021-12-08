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21:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Канада присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Канада присоединится к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Китае, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

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Источник: AP 2021

«Мы общались с партнерами по всему миру по этому вопросу. Как и многие другие страны, мы обеспокоены повторяющимся нарушением прав человека со стороны правительства Китая, поэтому мы объявляем, что не отправим никакого дипломатического представительства на Игры в Пекине», — сказал он журналистам.

По словам Трюдо, спортсмены канадской сборной ждут возможности посоревноваться на Играх и могут рассчитывать на полную поддержку правительства.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Первым об их бойкоте объявил Белый дом. Как объяснила американская сторона, поводом стал «проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека». Затем к Штатам присоединилась Австралия.

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МИД Китая ранее заявил, что после решения Вашингтона примет контрмеры. В Пекине уверены, что объявленный бойкот не помешает проведению соревнований: как заявили РИА Новости в китайском посольстве в Вашингтоне, американских политиков на Олимпиаду и так не приглашали.

Из-за ситуации в Синьцзяне ЕС, США, Канада и Великобритания ввели санкции против Китая, который обвиняют в нарушении прав уйгуров, притеснении этнических меньшинств и использовании подневольного труда. В Пекине это категорически отвергают. Как указывают в КНР, связанные с Синьцзяном инциденты — это вовсе не тема соблюдения прав человека, этнические или религиозные вопросы, а проблемы насилия, терроризма и сепаратизма.

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