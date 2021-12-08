Канада присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае

«Мы общались с партнерами по всему миру по этому вопросу. Как и многие другие страны, мы обеспокоены повторяющимся нарушением прав человека со стороны правительства Китая, поэтому мы объявляем, что не отправим никакого дипломатического представительства на Игры в Пекине», — сказал он журналистам.

По словам Трюдо, спортсмены канадской сборной ждут возможности посоревноваться на Играх и могут рассчитывать на полную поддержку правительства.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Первым об их бойкоте объявил Белый дом. Как объяснила американская сторона, поводом стал «проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека». Затем к Штатам присоединилась Австралия.

МИД Китая ранее заявил, что после решения Вашингтона примет контрмеры. В Пекине уверены, что объявленный бойкот не помешает проведению соревнований: как заявили РИА Новости в китайском посольстве в Вашингтоне, американских политиков на Олимпиаду и так не приглашали.