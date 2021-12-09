Захарова о дипломатическом бойкоте ОИ-2022: надо говорить о развале мирового спорта

«США хотят доминировать полностью, на своих правилах, поэтому это уже не просто политизация, мы говорили об этом ранее. На сегодняшний день надо говорить просто о развале мирового спорта, опять же в интересах, в том числе в интересах Соединенных Штатов. Правила переписываются, исходя из их идеологических установок», — приводит слова Захаровой YouTube-канал «Соловьев LIVE».

Напомним, 6 декабря стало известно об отказе США отправлять на Олимпиаду официальных лиц. Причиной бойкота стало нарушение прав человека в Китае.

8 декабря к дипломатическому бойкоту Игр присоединилась Австралия. В этот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство его страны не поддерживает бойкот Игр, но британские чиновники не посетят соревнования. Позже к бойкоту присоединилась Канада.

В феврале 2021 года коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, жителей Внутренней Монголии, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Олимпиаду в столице Китая. Также с подобным предложением выступили политики из Канады и Норвегии. 16 ноября издание The Washington Post сообщило, что дипломатическим бойкотом США хотят отреагировать на нарушения прав человека в Китае.