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15:28 (мск), источник: РБК

В Китае предупредили западные страны о последствиях бойкота Олимпиады

Объявившие дипломатический бойкот Олимпийских игр 2022 года в Пекине страны «заплатят» за это, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

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Источник: Reuters

«Использование США, Австралией, Великобританией и Канадой олимпийской платформы для политических манипуляций непопулярно и приводит к самоизоляции. Они неизбежно заплатят за свои действия», — цитирует Ван Вэньбиня Reuters.

Также представитель МИДа заявил, что не видит причин для беспокойства по поводу возможного «эффекта домино» из-за бойкота. «Напротив, большинство стран мира выразили поддержку зимним Олимпийским играм в Пекине», — добавил Ван Вэньбинь.

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила 6 декабря, что администрация президента США Джозефа Байдена не будет направлять дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине 2022 года. Представитель Белого дома объяснила это «продолжающимся геноцидом и преступлениями против человечности в Синьцзяне (Запад обвиняет Пекин в массовых репрессиях в отношении проживающих там мусульман-уйгуров. — РБК) и другими нарушениями прав человека».

К дипломатическому бойкоту позднее присоединились Австралия и Канада. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в палате общин британского парламента 8 декабря, также заявил, что члены правительства не поедут в столицу КНР, то есть «будет фактически дипломатический бойкот».

Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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