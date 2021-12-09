В Китае предупредили западные страны о последствиях бойкота Олимпиады

«Использование США, Австралией, Великобританией и Канадой олимпийской платформы для политических манипуляций непопулярно и приводит к самоизоляции. Они неизбежно заплатят за свои действия», — цитирует Ван Вэньбиня Reuters.

Также представитель МИДа заявил, что не видит причин для беспокойства по поводу возможного «эффекта домино» из-за бойкота. «Напротив, большинство стран мира выразили поддержку зимним Олимпийским играм в Пекине», — добавил Ван Вэньбинь.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b90da99b405243fddb17" data-vnd="b90da99b405243fddb17" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b90da99b405243fddb17" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила 6 декабря, что администрация президента США Джозефа Байдена не будет направлять дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине 2022 года. Представитель Белого дома объяснила это «продолжающимся геноцидом и преступлениями против человечности в Синьцзяне (Запад обвиняет Пекин в массовых репрессиях в отношении проживающих там мусульман-уйгуров. — РБК) и другими нарушениями прав человека».

К дипломатическому бойкоту позднее присоединились Австралия и Канада. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в палате общин британского парламента 8 декабря, также заявил, что члены правительства не поедут в столицу КНР, то есть «будет фактически дипломатический бойкот».