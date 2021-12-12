18-кратная чемпионка ТБШ: меня аж передёргивало, когда Олимпиада проходила в России

Эверт отреагировала на сюжет телеканала Fox News, в котором баскетболист Энес Кантер также резко высказывался о проведении Игр в Китае.

«Я согласна, что у нас не должны проводиться Олимпиады в таких странах как Китай, странах, где совершаются преступления против человечества. Меня аж передёргивало, когда Игры проводились в России. Это всё свидетельство глубокой коррумпированности системы», — написала Эверт в своём «твиттере».

Ранее дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае объявили США, Великобритания, Австралия и Канада.