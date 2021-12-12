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11:28 (мск), источник: Чемпионат.com

18-кратная чемпионка ТБШ: меня аж передёргивало, когда Олимпиада проходила в России

Американка Крис Эверт, являющаяся 18-кратной победительницей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, раскритиковала проведение Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай), упомянув при этом Россию.

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Эверт отреагировала на сюжет телеканала Fox News, в котором баскетболист Энес Кантер также резко высказывался о проведении Игр в Китае.

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«Я согласна, что у нас не должны проводиться Олимпиады в таких странах как Китай, странах, где совершаются преступления против человечества. Меня аж передёргивало, когда Игры проводились в России. Это всё свидетельство глубокой коррумпированности системы», — написала Эверт в своём «твиттере».

Ранее дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае объявили США, Великобритания, Австралия и Канада.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).

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