18-кратная чемпионка ТБШ: меня аж передёргивало, когда Олимпиада проходила в России

Эверт отреагировала на сюжет телеканала Fox News, в котором баскетболист Энес Кантер также резко высказывался о проведении Игр в Китае.
«Я согласна, что у нас не должны проводиться Олимпиады в таких странах как Китай, странах, где совершаются преступления против человечества. Меня аж передёргивало, когда Игры проводились в России. Это всё свидетельство глубокой коррумпированности системы», — написала Эверт в своём «твиттере».
Ранее дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае объявили США, Великобритания, Австралия и Канада.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).