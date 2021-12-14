Открытие Олимпиады-2024 в Париже пройдет на реке Сена. Посетить церемонию смогут не менее 600 тысяч человек
Церемония открытия летней Олимпиады 2024 года во французском Париже пройдет на реке Сена.
Церемония открытия летней Олимпиады 2024 года во французском Париже пройдет на реке Сена.
Предполагается, что делегации команд-участниц Игр разместятся на 160 лодках, которые проплывут по реке от моста Аустерлиц до Йенского моста, расположенного в районе Эйфелевой башни. Посетить церемонию смогут не менее 600 тысяч зрителей.
«Мы работали над этим в течение 12 месяцев. Это результат совместных усилий Международного олимпийского комитета и всех властей. Открытие должно стать впечатляющим. Это первый случай, когда у людей будет доступ к церемонии не только на стадионе», — заявил глава оргкомитета Тони Эстанге.
«На реке Сена пройдет самая зрелищная и самая доступная в олимпийской истории церемония открытия. Открытая для всех, открытая для вас», — написали организаторы в твиттере.
Открытие Игр состоится 26 июля 2024 года.