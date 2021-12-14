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11:36 (мск), источник: Sports.Ru

Открытие Олимпиады-2024 в Париже пройдет на реке Сена. Посетить церемонию смогут не менее 600 тысяч человек

Церемония открытия летней Олимпиады 2024 года во французском Париже пройдет на реке Сена.

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Источник: Sports.Ru

Предполагается, что делегации команд-участниц Игр разместятся на 160 лодках, которые проплывут по реке от моста Аустерлиц до Йенского моста, расположенного в районе Эйфелевой башни. Посетить церемонию смогут не менее 600 тысяч зрителей.

«Мы работали над этим в течение 12 месяцев. Это результат совместных усилий Международного олимпийского комитета и всех властей. Открытие должно стать впечатляющим. Это первый случай, когда у людей будет доступ к церемонии не только на стадионе», — заявил глава оргкомитета Тони Эстанге.

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«На реке Сена пройдет самая зрелищная и самая доступная в олимпийской истории церемония открытия. Открытая для всех, открытая для вас», — написали организаторы в твиттере.

Открытие Игр состоится 26 июля 2024 года.

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