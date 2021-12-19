Главные «казахстанские» виды спорта оказались под угрозой исключения из Олимпиады

Исполком МОК собрался в последний раз в этом году в виртуальном режиме, чтобы обсудить вопрос программы Летних игр. В программу Олимпиады будут добавлены серфинг, скалолазание и скейтбординг. Впервые приглашенные на Игры в Токио в качестве дополнительных видов спорта, они были приняты на Париже-2024 года в той же категории.

При условии утверждения 139-й сессией МОК, которая должна состояться в кулуарах Зимних игр в Пекине, серфинг, скалолазание и скейтбординг станут официальными видами спорта на Играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Они будут добавлены в список из 28 видов спорта, предложенных для летних игр в Калифорнии.

При этом есть и три вида спорта, которые находятся под угрозой исключения. Это — бокс, тяжёлая атлетика и пятиборье.

Касательно бокса МОК объяснил свою позицию: «AIBA должна продемонстрировать, что она успешно решила текущие проблемы в отношении своего управления, финансовой прозрачности, устойчивости и честности своих процессов арбитража и судейства».

МОК назвал основные проблемы и тяжёлой атлетики: «Международная федерация должна успешно решить давнюю проблему допинга в своем виде спорта и обеспечить целостность, надежность и полную независимость своей антидопинговой программы». При этом в отличие от AIBA, IWF до сих пор не смогла провести выборы и избрать президента. Это тоже усложняет положение тяжелой атлетики.

Пятиборье же неожиданно для многих может исключить конный спорт из своих дисциплин. Это не устроило МОК: если UIPM не предложит новую дисциплину взамен конного спорта, пятиборье останется за пределами Олимпиады.