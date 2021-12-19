Трамп выступил против бойкота Олимпиады в Китае
ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп сказал, что не поддерживает идею бойкота Олимпийских игр в Китае и хочет видеть победы американских спортсменов.
ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп сказал, что не поддерживает идею бойкота Олимпийских игр в Китае и хочет видеть победы американских спортсменов.
Он напомнил о бойкоте, который США объявляли Олимпиаде в Москве 1980 года, и заявил, что это было «ужасно».
«Нет, потому что я видел, как это сделал (президент) Джимми Картер, и это было ужасно. Это бьет по спортсменам. Мы в состоянии предпринять гораздо более мощные меры», — сказал Трамп в эфире телеканала Fox.
«Я хочу видеть участие США. Я думаю, что они (спортсмены) поедут и выиграют все золото, серебро и бронзу», — добавил он.
Дипломатический бойкот, объявленный нынешним президентом США Джо Байденом, предполагает отсутствие в Пекине представителей властей США, но не препятствует участию в зимних Олимпийских играх 2022 года американских спортсменов.