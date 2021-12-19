Трамп выступил против бойкота Олимпиады в Китае

Он напомнил о бойкоте, который США объявляли Олимпиаде в Москве 1980 года, и заявил, что это было «ужасно».

«Нет, потому что я видел, как это сделал (президент) Джимми Картер, и это было ужасно. Это бьет по спортсменам. Мы в состоянии предпринять гораздо более мощные меры», — сказал Трамп в эфире телеканала Fox.

«Я хочу видеть участие США. Я думаю, что они (спортсмены) поедут и выиграют все золото, серебро и бронзу», — добавил он.