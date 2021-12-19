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19:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трамп выступил против бойкота Олимпиады в Китае

ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп сказал, что не поддерживает идею бойкота Олимпийских игр в Китае и хочет видеть победы американских спортсменов.

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Источник: AP 2021

Он напомнил о бойкоте, который США объявляли Олимпиаде в Москве 1980 года, и заявил, что это было «ужасно».

«Нет, потому что я видел, как это сделал (президент) Джимми Картер, и это было ужасно. Это бьет по спортсменам. Мы в состоянии предпринять гораздо более мощные меры», — сказал Трамп в эфире телеканала Fox.

«Я хочу видеть участие США. Я думаю, что они (спортсмены) поедут и выиграют все золото, серебро и бронзу», — добавил он.

Дипломатический бойкот, объявленный нынешним президентом США Джо Байденом, предполагает отсутствие в Пекине представителей властей США, но не препятствует участию в зимних Олимпийских играх 2022 года американских спортсменов.

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