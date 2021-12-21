Россияне чаще других нарушали антидопинговые правила в 2019 году

Агентство зафиксировало 167 нарушений у россиян, 157 у итальянцев и 152 у индийских спортсменов.

Среди представителей всех видов спорта в мире на допинге чаще всего попадались бодибилдеры (272 случая, 22%), легкоатлеты (227, 18%), велогонщики (179, 14%) и тяжелоатлеты (160, 13%). В футболе было зарегистрировано 82 нарушения антидопинговых правил, в боксе — 38.

Экс-глава комитета спортсменов WADA, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил агентству «РИА Новости», что «это то первенство, которое нам точно не нужно».

«Похоже, проблемы остаются, из-за чего мы страдаем. Не знаю, что делается для этого (улучшения ситуации). Этот вопрос надо не мне задавать. Даже если что-то и делается, то не лучшим образом. Мы же хотим, чтобы эта история с флагом и гимном закончилась, чтобы спортсмены могли спокойно готовиться к чемпионатам мира, к Олимпийским играм, не думая о том, что их не допустят», — сказал Фетисов.

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