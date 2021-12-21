Россияне чаще других нарушали антидопинговые правила в 2019 году
Российские спортсмены чаще других нарушали антидопинговые правила в 2019 году, следует из отчета, опубликованного на официальном сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Российские спортсмены чаще других нарушали антидопинговые правила в 2019 году, следует из отчета, опубликованного на официальном сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Агентство зафиксировало 167 нарушений у россиян, 157 у итальянцев и 152 у индийских спортсменов.
Среди представителей всех видов спорта в мире на допинге чаще всего попадались бодибилдеры (272 случая, 22%), легкоатлеты (227, 18%), велогонщики (179, 14%) и тяжелоатлеты (160, 13%). В футболе было зарегистрировано 82 нарушения антидопинговых правил, в боксе — 38.
«Похоже, проблемы остаются, из-за чего мы страдаем. Не знаю, что делается для этого (улучшения ситуации). Этот вопрос надо не мне задавать. Даже если что-то и делается, то не лучшим образом. Мы же хотим, чтобы эта история с флагом и гимном закончилась, чтобы спортсмены могли спокойно готовиться к чемпионатам мира, к Олимпийским играм, не думая о том, что их не допустят», — сказал Фетисов.
В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что до 16 декабря 2022 года российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях (включая Олимпийские игры и чемпионаты мира) под флагом России, им также запрещено использование национального гимна и другой национальной символики (герб, триколор). Также Россия не имеет права претендовать на крупнейшие международные соревнования, за редким исключением.