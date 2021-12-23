Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
Северсталь
10
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Торпедо
Хоккей. НХЛ
22:00
Торонто
Сент-Луис
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Локомотив
03
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Нефтехимик
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
24.12
Бостон
Колорадо
Хоккей. НХЛ
24.12
Коламбус
Баффало
Хоккей. НХЛ
24.12
Нью-Джерси
Монреаль
Хоккей. НХЛ
24.12
Оттава
Каролина
Хоккей. НХЛ
24.12
Питтсбург
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
24.12
Флорида
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
24.12
Айлендерс
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
24.12
Миннесота
Детройт
Хоккей. НХЛ
24.12
Чикаго
Даллас
Хоккей. НХЛ
24.12
Аризона
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
24.12
Калгари
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Виннипег
Все события
Фоторепортажи
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
11Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
15:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Путин: «Женского спорта не станет, если там будут выступать сменившие пол мужчины»

Президент России Владимир Путин заявил, что женский спорт перестанет существовать, если к соревнованиям будут допускать сменивших пол мужчин.

Наверх
Источник: Reuters

«Здравый смысл-то какой-то должен быть во всем. Или спортсмены. Мужчина объявляет себя женщиной и выступает, скажем, в тяжелой атлетике или еще по какому-то виду спорта. Женский спорт перестанет существовать совсем. Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина — женщина, мужчина — мужчина», — приводит РИА «Новости» слова Путина.

Читайте также
Трансгендерную штангистку признали атлеткой года на родине после провала на ОИ

На Олимпиаде-2020 в Токио в тяжелой атлетике выступила первая в истории спортсмен-трансгендер Лорел Хаббард. 43-летняя Хаббард раньше была мужчиной по имени Гэвин. Новозеландка совершила переход в 35 лет, а впервые как женщина выступила на международном уровне в 2017 году. На Играх в Японии Хаббард закончила соревнования с нулем, спортсменка сделала одну неудачную попытку с весом 120 кг и две неудачных попытки с весом 125 кг.

По новым правилам Международного олимпийского комитета (МОК) трансгендерам можно соревноваться с женщинами, но необходимо, чтобы их уровень тестостерона был ниже определенного порога как минимум в течение 12 месяцев перед соревнованиями.

Читайте также
 «Александр выглядел так, будто уже убивал людей». Американский боец рассказал, как его напугали братья Емельяненко
Вместо «Тур де Ски» Большунову и Клебо предложили подделку. Когда перемены — к худшему
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь