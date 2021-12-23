Что сказал Путин про спорт на большой пресс-конференции

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О трансгендерах

Президент заявил, что женский спорт перестанет существовать в случае допуска к соревнованиям сменивших пол мужчин.

Если кто-то считает, что женщина и мужчина — это одно и то же, то должен же быть какой-то здравый смысл. Мужчины-спортсмены объявляют себя женщинами и выступают в тяжелой атлетике и в каком-то другом виде спорта. Женский спорт перестанет существовать совсем Владимир Путин президент России

Президент добавил, что сам придерживается традиционного подхода, что «женщина — это женщина, а мужчина — это мужчина».

В ноябре Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал новую концепцию справедливости, интеграции и недискриминации на основании гендерной идентичности и половых различий. В соответствии с документом «ни один спортсмен не может быть исключен из соревнований на основании предполагаемого несправедливого преимущества из-за пола». При этом в МОК отметили, что определять критерии допуска и то, получает ли спортсмен-трансгендер несоизмеримое преимущество, будут международные федерации.

Первым трансгендером в истории Олимпийских игр стала новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард. Она выступила на Олимпиаде в Токио, однако не смогла взять начальный вес, из-за чего закончила выступление с нулевым результатом.

О дипломатическом бойкоте ОИ-2022 со стороны США

Путин считает дипломатический бойкот Олимпийских игр 2022 года в Пекине со стороны США ошибкой.

Это решение неприемлемое и ошибочное. Спорт должен объединять людей, а не создавать проблемы между народами Владимир Путин президент России

По словам президента, ранее он разговаривал с одним из бывших президентов США и тот сказал ему, что бойкоты Игр в Лос-Анджелесе в 1984 году и в Москве в 1980-м были большой ошибкой.

По мнению Путина, США «продолжают наступать на те же грабли». «Это вызвано попытками сдержать развитие Китая. Никаких других побудительных мотивов нет и быть не может», — отметил президент, добавив, что Россия всегда была против политизации спорта.

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Белый дом 6 декабря сообщил, что администрация президента США Джозефа Байдена не будет направлять дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила это «продолжающимся геноцидом и преступлениями против человечности в Синьцзяне (Запад обвиняет Пекин в массовых репрессиях в отношении проживающих там мусульман-уйгуров. — РБК) и другими нарушениями прав человека».

К дипломатическому бойкоту позднее присоединились Австралия и Канада. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в палате общин британского парламента 8 декабря, также заявил, что члены правительства не поедут в столицу КНР, то есть «будет фактически дипломатический бойкот». В МИД Китая позднее заявили, что страны, объявившие дипломатический бойкот Играм, «неизбежно заплатят за свои действия».

О чемпионате мира по хоккею в Уфе

Спросили президента и о возможности проведения чемпионата мира по хоккею в Уфе.

Уфа в состоянии, без всякого сомнения, провести международные соревнования самого высокого уровня. Подумаем об этом предложении Владимир Путин президент России

Президент отметил, что местный клуб КХЛ «Салават Юлаев» является отличной командой, но в настоящее время он не готов ответить на вопрос о проведении в городе мирового первенства. Путин напомнил, что следующий чемпионат мира состоится в Санкт-Петербурге.