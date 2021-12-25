Олимпиада в Пекине-2022: Россия сразится за топ-3 в командном зачете

Зимние Игры, которые пройдут в феврале в Пекине и его окрестностях, обещают много сюрпризов в плане результатов. Главная причина — коронавирус, продолжающий сильно влиять на мировой спорт. Корректируются календари соревнований и составы участников, мало кто представляет, что такое олимпийские трассы, где не проводились тестовые старты. Целые сборные (например, Китая или Австралии) более полутора лет практически не выезжали за пределы своих стран. В общем, строить детальные прогнозы не на чем, — приходится руководствоваться лишь общими раскладами. Тем не менее очевидно, что Россия (снова, увы, под флагом ОКР) выступит на ОИ-2022 намного успешнее, чем четыре года назад в Пхенчхане.

В октябре 2021 года, за сто дней до Игр, агентство Gracenote, которое в последние годы регулярно публикует прогнозы на медальный зачет Олимпиад, поставило команду ОКР на второе место в возможном общем зачете вслед за норвежцами — скандинавам давно прочат первую строчку. Агентство уверяет, что составляет прогнозы на основе результатов официальных стартов в предолимпийском сезоне. Однако из-за пандемии итоги последних чемпионатов мира и этапов Кубка мира невозможно воспринимать всерьез. ЧМ по шорт-треку без корейцев, по акробатическому фристайлу — без китайцев, лыжный «Тур де Ски» — без норвежцев… Это все — просто насмешка над зимним спортом. Но, с другой стороны, кто сказал, что в Пекин приедут все сильнейшие, ведь коронавирус не побежден?

Впрочем, накануне летних Игр в Токио с соревнованиями тоже творился дурдом, но это не помешало Gracenote дать относительно точный прогноз. Во всяком случае, он впервые за последние годы оказался не совсем уж провальным. Хотя до сих пор считалось, что Олимпиада — чуть ли не один из самых сложных в плане предсказаний спортивных турниров.

Напомню, что прошлую Белую олимпиаду в Пхенчхане-2018 наша сборная провела в условиях санкций и кадровых ограничений. Итогом стали только два золота (хоккейной сборной и Алины Загитовой в фигурном катании) и 13-е место в медальном зачете. Превзойти этот результат мы сейчас должны в любом случае, но реальна ли цель — 14 золотых и почти 40 наград в сумме? С Сочи-2014 сравнивать тоже нет смысла — слишком поменялась олимпийская программа за восемь лет, да и многочисленные пересмотры результатов задним число путают всю картину.

Подсчет возможных наград с учетом результатов общих зачетов Кубка мира прошлого сезона и рейтингов международных федераций, проведенный «СЭ», определил нашу команду на седьмое место, что значительно ниже прогнозов Gracenote. Однако это при крайне суровом подходе, когда все спорные ситуации трактовались в пользу соперников. На деле удача не может отворачиваться от россиян в ста процентах случаев. Да и спортсменов — претендентов на высокие места в Пекине у нас не так уж мало.

Если не произойдет каких-то невероятных событий, у России должно быть минимум два золота в фигурном катании — в женской одиночке и командном турнире. Ждем более одного от лыжников (в основном от Александра Большунова). У нас очень сильная команда сноубордистов (в слаломе) и фристайлистов (в акробатике). Конькобежец Павел Кулижников должен наконец завоевать в спринте главный трофей своей жизни. В нашей заявке будут действующий чемпион мира по санному спорту Роман Репилов и вице-чемпион мира по скелетону Александр Третьяков (хотя на новом треке в Яньцине всех ждет настоящая лотерея). Ну и по традиции верим в хоккеистов, и даже в керлинге у россиян неплохие шансы на медали.

В общем, 10−11 золотых медалей России при известной доле везения вполне реальны, а это позволит бороться за место в топ-3. Другой вопрос — кто главный соперник. Понятно, что если норвежцы выступят в свою силу в лыжных дисциплинах, то они недосягаемы. Голландцы при реализации всех возможностей в коньках и шорт-треке тоже должны оказаться в первой тройке медального зачета.

А вот дальше начинаются гадания. В частности, совершенно непонятно, чего ждать от хозяев — китайцев. Спортсмены из этой страны пропустили множество стартов из-за карантина. Но известно, что КНР потратила уйму денег на звездных тренеров. В частности — на российского корейца Виктора Ана в шорт-треке и норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена в биатлоне.

С учетом эффекта домашних трасс и стадионов Китай гарантированно поборется за место в первой десятке, а может, и выше. Бояться хозяев в первую очередь должны голландцы в шорт-треке и конькобежном спорте, а также россияне и белорусы — в акробатическом фристайле. Также есть опасения, что китайцы потеснят нас с подиума в парном фигурном катании.

Но фаворитам медального зачета в Пекине в целом будет нелегко. После расширения программы Игр шансы на золото есть и у Новой Зеландии, и у Бразилии, и даже у Ямайки. Пессимистичный расклад может выбросить нас за пределы первой шестерки. Но все равно это лучше, чем было в Пхенчхане.

В любом случае со сборной ОКР на Олимпиаде придется считаться всем. А шансы заявить о себе у наших спортсменов, несмотря ни на что, надо оценивать как отличные.