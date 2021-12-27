Власти выделили почти 500 млн руб. на визы участникам отбора на Олимпиаду

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Правительство экстренно выделило 500 млн руб. для решения сложностей, с которыми российские спортсмены столкнулись при получении виз в страны, где проходят отборочные туры на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил в интервью «РИА Новости».

«В Америку чтобы получить визу, нужно лететь в третьи страны, где есть визовые центры. Поэтому правительство экстренно выделило почти полмиллиарда рублей, для того чтобы наши сборники могли слетать и получать визу. Это создает неудобства и мешает тренировочному процессу», — сказал Чернышенко.

По его словам, формирование сборной находится на заключительном этапе. В расширенном списке — более 600 человек в 13 видах спорта. Спортсмены сборной завоевали 218 из 261 максимально возможной квоты на соревнования. Россия получила также 49 лицензий на Паралимпийские игры, отметил вице-премьер.

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Чернышенко добавил, что список будет полностью сформирован в конце января по итогам финальных выступлений.

В апреле этого года Вашингтон выслал десять российских дипломатов в рамках нового раунда антироссийских санкций. Президент России Владимир Путин после этого распорядился ограничить прием россиян и граждан третьих стран на работу в дипломатические представительства США.

Посольство Соединенных Штатов после этого объявило о резком сокращении консульских услуг. Диппредставительство заявило, что из-за введенных российской стороной ограничений численность консульского отдела в Москве сократится на 75%.

Посол Джон Салливан предупредил, что с 1 августа из-за нехватки персонала посольство не сможет предоставлять консульские услуги. Россиянам, которые хотят получить американскую визу, посоветовали обращаться в диппредставительства США в других странах.