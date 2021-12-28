Дмитрий Чернышенко: «Россия продолжит бороться за право принять Олимпиаду. Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Казань потенциально соответствуют»

«Сочи вполне может бороться со всеми остальными городами, потому что инфраструктура: спортивная, гостиничная — она вся есть, большинство объектов есть. Мы даже знаем, где Гребной канал там должен быть», — сказал Чернышенко.

По словам вице-премьера, когда шла работа над инфраструктурой Сочи-2014, была предусмотрена возможность модифицировать ее под летние Игры.

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«Там заложена такая возможность. Конечно, я буду рад, если “Сириус” тоже войдет в заявку на летние Игры. Все площадки универсальные, и мы понимаем, как можно было бы быстро составить план по дальнейшему развитию этой территории», — отметил Чернышенко.