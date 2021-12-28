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18:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нижний Новгород может подготовить заявку на проведение Олимпиады

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек — РИА Новости. Нижний Новгород готов принять участие в подготовке заявки на проведение Олимпиады 2036 года, заявил РИА Новости губернатор Глеб Никитин.

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Источник: Спорт РИА Новости

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во вторник заявил журналистам о намерении попросить министерство спорта и Олимпийский комитет России начать подготовку к подаче заявки на проведение летних Игр-2036. По его словам, нужно всей страной выбрать город, который сможет успешно провести заявку, и есть несколько городов мирового уровня — Москва, Петербург, Нижний Новгород, Казань, Владивосток.

«Более чем готовы принять участие в подготовке российской заявки на проведение Олимпиады-2036. Федеральный центр о нашей готовности знает. В любой момент можем приступать к работе», — заявил губернатор Нижегородской области.

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В свою очередь глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев назвал «закономерным» тот факт, что Нижний Новгород назван среди городов, готовых принять Олимпийский игры 2036 года. «Во-первых, наш город успешно принял в 2018 году чемпионат мира по футболу. У нас есть инфраструктура для проведения Олимпийских игр — стадион, спортивные базы и гостиницы. Конечно, мы понимаем, что это лишь основа для такого масштабного спортивного мероприятия как Олимпийские игры, но основа серьезная и прочная», — заявил РИА Новости Шалабаев.

Во-вторых, отметил он, в 2021 году Нижний Новгород отметил свое 800-летие. «Удалось значительно преобразить город к юбилею — благоустроить общественные пространства во всех районах, набережную Федоровского, парк “Швейцария”, Нижневолжскую набережную, центральную улицу — Большую Покровскую. Также в рамках 800-летия в городе была организована целая серия праздничных мероприятий. Все это позволило увеличить туристический поток», — подчеркнул глава города.

В-третьих, сказал Шалабаев, Нижний Новгород — это не только современный, развивающийся мегаполис, но и крупный исторический центр с неповторимыми достопримечательностями. «Наш город сохранил множество памятников архитектуры разных столетий — Нижегородский кремль, Чкаловскую лестницу, Нижегородскую ярмарку, Собор Александра Невского и многие другие. Бесспорно, эта историческая самобытность станет прекрасным фоном для проведения Олимпийских игр», — сказал глава города.

Еще одним преимуществом, на его взгляд, является то, что Нижний Новгород «находится в очень выигрышном положении с точки зрения логистики», поскольку близость к столице и крупнейшим транспортным развязкам, наличие международного аэропорта важны для организации международных мероприятий уровня Олимпийских игр.

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