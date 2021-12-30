Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Йокерит
Хоккей. НХЛ
06:30
Анахайм
Ванкувер
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо
Даллас
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Филадельфия
ОТ
23
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
05:30
Швеция U20
США U20
Футбол. Зарубежный
23:15
Манчестер Юнайтед
Бернли
Хоккей. НХЛ
04:30
Сент-Луис
Эдмонтон
42
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
31.12
Чехия U20
Австрия U20
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Детройт
Хоккей. НХЛ
03:30
Виннипег
Чикаго
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава
Бостон
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Нью-Джерси
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Нэшвилл
53
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Рейнджерс
43
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
03:00
Канада U20
Германия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
00:30
Словакия U20
Россия U20
10
Все события
Фоторепортажи
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
13:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Отменят ли Олимпиаду после молодежного ЧМ? Это политический вопрос

Мировой спорт накрыл вал положительных тестов на ковид у спортсменов, но это не первая такая ситуация.

Наверх
Источник: Reuters

Молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде оказался отменен по наиболее жесткому сценарию — прямо во время турнира с максимально возможными убытками для организаторов, их партнеров и для самих команд. Однако подобный сценарий изначально был заложен в антиковидном протоколе соревнований. Запрет на проведение матчей для целой команды после первого же положительного теста неизбежно привел к валу технических поражений и бессмысленности продолжения турнира. Теперь юные хоккеисты отправляются по домам, а спортивная общественность со страхом гадает: не станет ли негативный опыт канадцев примером для организаторов из Китая, которым всего через месяц проводить в Пекине и его окрестностях зимнюю Олимпиаду.

Во время загрузки произошла ошибка.

Организационные просчеты

Возможны ли отмена или перенос Игр-2022 на фоне роста заражений штаммом «омикрон» во многих западных странах? Теоретически — да. Во время пандемии Китай уже отменил множество больших стартов, не считаясь ни с какими убытками. В случае с Олимпиадой возможные потери исчисляются миллиардами, но, если на то будет политическая воля руководства КНР, нет никаких сомнений, что решительный шаг будет сделан. Ключевым вопросом здесь станет уверенность медицинских служб Китая в том, что предложенные актиковидные меры в олимпийском «пузыре» способны сдержать вспышку заражений среди спортсменов. Но где в Пекине грань с положительными тестами, после которой у организаторов начнется паника, как это случилось в Канаде?

Вообще, канадцы в последние два года демонстрировали полное нежелание заморачиваться с антиковидными мерами во время соревнований и придумывать для спортсменов особые правила. Чего стоит отмена в 2020 году чемпионата мира по фигурному катанию. При этом на злополучном юниорском хоккейном первенстве очевидны именно организационные просчеты. Ответственные за карантин либо допустили в «пузырь» инфицированных людей, либо не обеспечили целостность «пузыря» во время самого турнира. Других вариантов нет — это или расхлябанность и некомпетентность, или желание сэкономить там, где экономить нельзя. Ведь мы видели, как «пузырь» эффективно работал на десятках соревнований, в том числе на таких масштабных, как летняя Олимпиада в Токио.

Во время загрузки произошла ошибка.

Любые переносы являются злом

Есть надежда, что организаторы Олимпиады в Пекине будут действовать более грамотно, чем их канадские коллеги. Хотя по-хорошему для правильного вхождения в «пузырь» отрицательных ПРЦ-тестов явно недостаточно. Нужен хотя бы недельный карантин, а для многих спортсменов это очень критично, и времени для корректировки планов уже нет. Игры-2022 должны начаться 4 февраля — всего через пять недель. С другой стороны, отмены или переноса пекинских ОИ не хочет никто — это станет трагедией для тысяч спортсменов и миллионов болельщиков. Напомню, что токийская Олимпиада была сдвинута на год за три месяца до намеченных сроков. А сейчас возможностей для маневра практически не осталось. Поэтому в оргкомитете и в МОК будут согласны на любые жертвы и самые жесткие меры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Очевидно, что оргкомитет в деле проведения Олимпиады намерен стоять до последнего. А вот с МОК все сложнее. Весной 2020 года Томасу Баху пришлось отступить перед напором общественности — комиссий спортсменов и международных федераций. Сейчас ситуация несколько иная — страха гораздо меньше, а осознания, что любые переносы являются злом — больше. С другой стороны, как показывает опыт молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде, уроки извлечены далеко не все и не всеми. И расклад, сейчас, скорее всего, таков: Китай готов принять зимнюю Олимпиаду, несмотря на огромные риски. А вот готовы ли иностранные спортсмены приехать в Пекин — пока непонятно. От развития этой ситуации в ближайшие пару недель и будет зависеть всё. Отсутствие на Играх нескольких делегаций, наверное, некритично. А вот если отказы станут массовыми — выбора у МОК не останется.

Олег Шамонаев

Читайте также
 Турнирная таблица в группе сборной России после технического поражения США на МЧМ-2022
Плющенко и «Самбо-70» снова устроили публичную перепалку. Пепел стучит в сердца
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь